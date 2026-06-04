Продали карту за 5 тысяч – сели на 6 лет: студенты помогали обчищать депозиты казахстанцев

В Петропавловске вынесли приговор дропперам интернет-мошенников. Через купленные злоумышленниками банковские счета проходили средства потерпевших со всего Казахстана. За пособничество преступникам фигуранты дела получили реальные сроки лишения свободы, передает Zakon.kz.

Как пишет 4 июня 2026 года издание Qazaqstan Media, по материалам дела, мошенническая схема работала около года с мая 2024 года. Начиналось все не со звонков потерпевшим, а с поиска так называемых дропперов – людей, которые за деньги соглашались открыть банковские счета, пройти верификацию и передать доступ к мобильным приложениям банков и криптобирж.

Одним обещали быстрый заработок. Другим говорили, что счет нужен "для перевода зарплаты" или временной операции. В суде фигурировали суммы вознаграждений от 5 до 70 тысяч тенге. После этого счета переходили дальше по цепочке.

По версии суда, главный фигурант Валерий Горяйнов 2004 года рождения покупал такие счета и передавал их неизвестным лицам. Его товарищи Савельев, Логинов, Шикин и Мальцев, как установил суд, помогали находить людей, оформлять на них счета и передавать доступы. Именно через эти карты затем проходили деньги потерпевших.

Схема выглядела просто. Человек продавал свой счет, думая, что это легкий заработок. Затем на него поступали деньги жертв мошенников. После этого их быстро переводили дальше – на другие счета или криптобиржи. А владелец потом получал иски и долги, потому что формально деньги прошли через его карту.

"Подсудимые действовали осознанно, в погоне за легким заработком. Им была безразлична как судьба человека, который продал счет, так и судьба потерпевших, на которых неустановленные лица оформляют многомиллионные кредиты", – говорится в приговоре.

После того как счета были подготовлены, в работу вступали телефонные мошенники. Они звонили жителям разных регионов Казахстана и представлялись сотрудниками КНБ, полиции, банков, Министерства юстиции, сотовых операторов, почты или других служб. Сценарии были разные, но цель одна – заставить человека перевести деньги.

Одним говорили, что на них пытаются оформить кредиты. Других убеждали, что их депозит в опасности. Третьим сообщали о "посылке" и просили продиктовать SMS-код. После этого жертвам заявляли, что их данные якобы уже используют мошенники, и предлагали срочно перевести деньги на "безопасный счет". На самом деле это были счета дропперов.

Среди потерпевших оказались жители Петропавловска, Астаны, Балхаша, Экибастуза, Степногорска, Кокшетау, Уштобе, Зайсана и других населенных пунктов. Люди теряли кредиты, депозиты, накопления и даже недвижимость.

Один из самых крупных эпизодов связан с жительницей Акмолинской области Назигуль Дюсембаевой. Ей сообщили, что она якобы проходит обвиняемой по делу о коррупции в России. Затем мошенники убедили женщину, что ее жилье уже пытаются продать злоумышленники. В итоге она продала квартиру в Астане за 33 млн тенге и перевела деньги на указанные счета.

Еще одна потерпевшая, Нина Ульман, лишилась 22,8 млн тенге после звонка и легенды о "посылке". Женщину убедили установить банковские приложения и следовать указаниям неизвестных. В деле также фигурируют эпизоды на 19,5 млн, 13 млн, 10,6 млн, 9,8 млн и суммы поменьше.

Суд признал доказанным, что подсудимые оказывали пособничество мошенникам. При этом обвинение в создании и участии в организованной преступной группе не подтвердилось. Следствие не доказало наличие устойчивой ОПГ, иерархии и общей кассы.

В итоге Валерия Горяйнова признали виновным и назначили ему шесть лет восемь месяцев лишения свободы. Такой же срок получил Александр Савельев. Данила Логинова и Вадима Шикина приговорили к четырем годам восьми месяцам лишения свободы, но по амнистии срок сократили на год. Никите Мальцеву назначили четыре года лишения свободы, однако по амнистии окончательный срок сократили до двух лет.

Суд также удовлетворил часть исков потерпевших. С Горяйнова и Савельева солидарно взыскали 22,8 млн тенге в пользу Нины Ульман, 17,6 млн тенге – в пользу Назигуль Дюсембаевой, 2,54 млн тенге – в пользу Сагынтай Абеновой, 2,28 млн тенге – в пользу Ларисы Ушаковой и другие суммы. Всего по приговору подсудимые должны возместить потерпевшим и процессуальные издержки на общую сумму более 48 млн тенге.

Часть исков суд оставил без рассмотрения – потерпевшие смогут подать их отдельно в гражданском порядке после вступления приговора в законную силу. Его фигуранты дела еще могут обжаловать. На это есть 15 суток.

Ранее сообщалось, что казахстанец испугался тюрьмы и обокрал родную мать по указанию мошенников.