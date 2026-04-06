Посетитель повредил интерьер в новом общественном туалете Шымкента

В центре Шымкента произошел инцидент в одном из новых общественных туалетов – мужчина повредил элементы интерьера в санитарной комнате, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 6 апреля 2026 года издание "Отырар", камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина оплатил вход, после чего зашел в кабину. Уже на выходе стало ясно, что внутри было повреждено декоративное растение.

Случай вызвал широкий резонанс в социальных сетях и активно обсуждается пользователями. В пресс-службе проекта создания туалетов нового формата сообщили, что у молодого человека имеются медицинские особенности, связанные с эпилептическими приступами.

По предварительным данным, в момент происшествия он мог находиться в дезориентированном состоянии. При этом представители мужчины уже вышли на связь и выразили готовность полностью компенсировать причиненный ущерб.

Проект современных общественных туалетов реализуется для развития комфортной и современной городской инфраструктуры.

Организаторы подчеркивают, что в подобных ситуациях важен не столько карательный подход, сколько формирование культуры бережного отношения к общественным пространствам и создание комфортной среды для горожан. Также жителей призывают при возникновении подобных инцидентов оперативно обращаться в службу поддержки. Это позволяет быстрее реагировать и минимизировать последствия.

