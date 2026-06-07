Почему у казахстанцев пропадал интернет, объяснили в Минцифры

Сегодня, 7 июня 2026 года, некоторые казахстанцы жаловались на сбои в работе интернета. В связи с этим Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана выступило с разъяснением, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, временные перебои в работе отдельных интернет-ресурсов были связаны с повреждением магистральной волоконно-оптической линии связи во время строительных работ.

"По информации АО "Казахтелеком", строительная техника повредила кабель, обеспечивающий один из основных маршрутов международного интернет-трафика. Специалисты оперативно перевели трафик на резервные каналы, что позволило избежать полного отключения связи", – рассказали в министерстве.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Причиной стал технический инцидент, вызванный повреждением линии связи при проведении земляных работ.

Ранее министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что в Казахстане проводят финансовый анализ мобильных операторов, чтобы проверить обоснованность роста тарифов на связь.