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События

Грузовики застряли на границе Казахстана и России

Грузовики застряли на границе Казахстана и России, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 22:21 Фото: freepik
На казахстанско-российской границе в Актюбинской области образовалась очередь из грузовых автомобилей. Причиной затора стало снижение темпов пропуска транспорта со стороны сопредельного государства, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Комитет госдоходов Министерства финансов Казахстана.

Как уточняется, в социальных сетях в воскресенье появились видеокадры с крупной пробкой в районе пункта пропуска на западе страны.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время наблюдается замедление приема грузового транспорта со стороны соседнего пункта пропуска, что напрямую влияет на образование очередей.

Дополнительным фактором названо различие в пропускной способности инфраструктуры. Так, на казахстанском автомобильном пункте пропуска "Жайсан" функционируют четыре полосы движения, тогда как на российском пункте пропуска "Сагарчин" – две.

В условиях увеличенного транспортного потока существующая инфраструктура не всегда справляется с равномерным распределением машин, что приводит к периодическим заторам.

В комитете также отметили, что традиционно скопление транспорта усиливается после выходных дней, когда накапливается основной поток грузовых автомобилей.

Ранее Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) опубликовала отчет за май 2026 года, раскрыв масштаб нарушений на границе страны.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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