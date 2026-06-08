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События

Казахский тазы триумфально представлен на World Dog Show 2026 в Болонье

выставка в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 09:07 Фото: МКИ РК
В Болонье завершилось историческое для Казахстана участие казахского тазы в программе World Dog Show 2026 – одного из самых значимых событий мировой кинологии, сообщает Zakon.kz.

Со 2 по 7 июня 2026 года внимание международного кинологического сообщества было приковано к Италии, где собрались судьи, эксперты, заводчики, владельцы и представители национальных кинологических организаций из разных стран мира. Для Казахстана это событие имело особое значение: на одной из главных мировых площадок была представлена национальная порода – казахский тазы, получившая в 2024 году предварительное признание Международной кинологической федерации FCI.

Участие Союза кинологов Казахстана в World Dog Show 2026 стало важным этапом последовательной работы по продвижению породы к окончательному международному признанию.

выставка в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 09:07

Фото: МКИ РК

Особое значение имело участие в IV Всемирном конгрессе судей FCI, прошедшем 2 июня. Это профессиональная площадка, где в одном месте собираются судьи-эксперты со всего мира. В рамках конгресса Союз кинологов Казахстана представил специальную лекцию, посвященную казахскому тазы. Международному судейскому корпусу были представлены история породы, ее связь с традиционной культурой казахского народа, функциональное назначение тазы как борзой, породный тип, экстерьер, характерные движения, темперамент и особенности экспертной оценки в ринге.

Такой формат был важен не только для презентации породы, но и для формирования у судей FCI правильного профессионального понимания казахского тазы. Это особенно значимо на этапе предварительного международного признания, когда каждое выступление породы на мировой арене влияет на ее дальнейшее восприятие, развитие и продвижение к окончательному признанию.

Важной частью участия Казахстана в World Dog Show 2026 стала работа презентационного стенда Союза кинологов Казахстана, посвященного казахскому тазы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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