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События

Казахстанским перевозчикам дали "зеленый свет" в три страны

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 11:37 Фото: unsplash
Перевозчикам из Казахстана упростили доступ к Азербайджану, Турции и Кыргызстану, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АО "НИТ" за 8 июня 2026 года, на портале elicense.kz расширен список направлений для получения иностранных бланков разрешений (ИБР).

Теперь казахстанские грузоперевозчики теперь могут онлайн оформить разрешения на въезд в Азербайджан, Турцию и Кыргызстан.

ИБР – это документ, дающий казахстанскому перевозчику право транспортировать грузы по территории конкретного иностранного государства. Казахстан обменивается такими разрешениями на двусторонней основе.

Известно, что воспользоваться услугой могут юридические лица и ИП, чьи транспортные средства зарегистрированы в РК и имеют допуск к международным перевозкам.

Чтобы получить разрешение, нужно авторизоваться на elicense.kz, перейти в раздел "Транспорт" и выбрать услугу "Выдача разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам РК в соответствии с международными договорами, ратифицированными Казахстаном". Далее – заполнить данные организации и транспортного средства, указать страну назначения и количество бланков, оплатить сбор и подписать заявку.

Стоит отметить, что срок оказания – 2 рабочих дня.

Готовое разрешение поступает в личный кабинет на elicense.kz. Срок действия бланка – 30 дней, а стоимость – 1 МРП за бланк.

5 июня 2026 года мы рассказывали, что в Алматы состоялось техническое открытие движения по пробивке улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би. Протяженность нового участка составляет 3,2 километров.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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