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Общество

ЕНПФ обратился к казахстанцам с важным предупреждением после повышения порогов для снятия пенсии

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 14:49 Фото: Zakon.kz
В АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) 16 июня 2026 года предупредили об активизации мошенников после изменения порогов минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений, сообщает Zakon.kz.

Мошенники предлагают казахстанцам вывести накопления с пенсионных счетов.

"Злоумышленники могут представляться сотрудниками АО "ЕНПФ", обращаться к гражданам по имени и отчеству, а также располагать сведениями о вкладчиках. Просим сохранять бдительность и не доверять подобным обращениям", – сообщили в фонде.

Актуальную информацию о состоянии пенсионных накоплений можно получить круглосуточно и бесплатно через мобильное приложение, на официальном сайте АО "ЕНПФ", а также по телефону контакт-центра 1418 в рабочее время.

Помните:

Сотрудники ЕНПФ не запрашивают по телефону, электронной почте или через мессенджеры персональные данные, SMS-коды подтверждения, пароли и иную конфиденциальную информацию.

Для обеспечения безопасности казахстанцев просят:

  • не сообщать третьим лицам SMS-коды, пароли и персональные данные;
  • незамедлительно прекращать телефонный разговор или переписку при поступлении запросов на предоставление кодов подтверждения либо иной конфиденциальной информации;
  • не поддаваться информационному или психологическому давлению со стороны неизвестных лиц;
  • проверять достоверность получаемой информации исключительно через официальные источники, включая государственные органы, контакт-центры и официальные интернет-ресурсы.

6 июня 2026 года ЕНПФ опубликовал новые минимальные пороги достаточности для досрочного снятия пенсионных сбережений. Объем накоплений, доступных для изъятия, сократился. Подробно о новых порогах и причинах их пересмотра высказался министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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