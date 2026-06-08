Бьюти-катастрофа: поход в салон обернулся кошмаром для казахстанки

Кокшетауский городской суд встал на защиту местной жительницы, пострадавшей от рук неквалифицированного мастера бьюти-индустрии. Женщина отсудила компенсацию за сожженные во время окрашивания волосы и сопутствующий психологический дискомфорт, передает Zakon.kz.

В январе 2026 года жительница Кокшетау гражданка О. обратилась в местный салон красоты к мастеру К., доверив ей смену имиджа. Стороны заключили устный договор, и клиентка оплатила услугу безналичным расчетом.

Однако результат бьюти-процедуры оказался плачевным: из-за грубого нарушения технологии окраски и осветления волосы горожанки были буквально прожжены. Уже через два дня пострадавшей пришлось экстренно обращаться в другой салон, чтобы состричь или исправить последствия неудачного визита.

Суд удовлетворил иск гражданки О. по следующим основаниям:

К. признала факт обращения О. за оказанием услуг, подтверждается и телефонной перепиской, заключен устный договор оказания услуги;

К. признала и факт некачественно оказанной услуги;

При повторном окрашивании, мастером Н. установлено, что в результате нарушения технологии окраски и осветления, волосы были обожжены, проведена повторная процедура, последствия устранены;

К. не предоставил доказательств, что проинформировал О. о возможных последствиях.

В ходе заседаний также было установлено, что права гражданки О. как потребителя были грубо нарушены. Помимо испорченной прически, женщина столкнулась с серьезным эмоциональным давлением.

"Ей пришлось обращаться с претензией, испытывать переживания по поводу урегулирования спорной ситуации, была вынуждена скрывать свой внешний вид, испытывала психологический дискомфорт от испорченного внешнего вида", – рассказали в суде 8 июня 2026 года.

Изучив все материалы дела, Кокшетауский городской суд полностью удовлетворил исковые требования. По решению суда с незадачливого мастера К. в пользу пострадавшей взыскана стоимость самой процедуры в размере 37 тысяч тенге, расходы на исправление чужих ошибок в другом салоне в размере 19 тысяч тенге, а также компенсация морального вреда, оцененная в 25 тысяч тенге.

На сегодняшний день судебный акт еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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