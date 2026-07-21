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Казахстанка пошла "мстить" за дедушку, но дала волю эмоциям и попала под суд

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 19:41 Фото: pexels
Жительница Караганды получила штраф и обязана выплатить компенсацию морального вреда после того, как избила двух женщин во время конфликта, возникшего из-за оскорбления ее дедушки, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда района имени Әлихана Бөкейхана Караганды, уголовное дело рассматривалось по обвинению в нанесении побоев двум лицам (п. 1 ч. 2 ст. 109-1 УК РК).

Суд установил, что вечером 27 января 2026 года, около 21:10, подсудимая пришла в квартиру, чтобы выяснить обстоятельства оскорбления своего дедушки. Между ней и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла ей несколько ударов руками по голове и телу.

Во время ссоры в конфликт попыталась вмешаться вторая женщина, однако подсудимая применила силу и к ней, сжав руками ее левую кисть.

"В результате потерпевшая Ж. получила ссадины лица и обеих верхних конечностей, а потерпевшая Ш. ссадины левой кисти. Вина подсудимой К. доказана материалам уголовного дела, заключениями судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевших и свидетелей", – говорится в сообщении.

Государственный обвинитель и потерпевшие просили назначить наказание в виде штрафа. В свою очередь сторона защиты настаивала на оправдании подсудимой, считая, что в ее действиях отсутствует состав уголовного правонарушения.

При назначении наказания суд учел наличие у подсудимой малолетнего ребенка как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда женщина признана виновной в совершении уголовного проступка. Ей назначен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей – 432 тысячи тенге. Кроме того, суд взыскал с осужденной компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч тенге в пользу каждой из потерпевших, а также 1 млн тенге в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя.

Также за гражданскими истцами признано право на возмещение расходов на лечение. Вопрос о размере этих выплат будет рассмотрен отдельно в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что многодетную мать жестоко избили и ранили ножом в Актау.

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Канат Болысбек
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