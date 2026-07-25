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События

Студентам-сиротам не выдали положенные выплаты, одежду и путевки в Жамбылской области

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 10:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Прокуратура восстановила права детей-сирот в колледже Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Байзакского района выявила нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Байзакском колледже №3.

Проверка показала, что семеро студентов из числа детей-сирот, а также один студент с инвалидностью не получили положенные по закону социальные гарантии. Им не предоставили путевки на отдых во время каникул, не возместили расходы на проезд и суточные, не выдали одежду и не выплатили единовременную социальную помощь в размере двух МРП.

После внесения акта прокурорского надзора руководство колледжа устранило все нарушения. Права студентов полностью восстановлены, отчитались в прокуратуре.

Ранее казахстанец купил угнанный автомобиль и через суд вернул 6,5 млн тенге в Таразе.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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