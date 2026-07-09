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События

Иностранец пытался незаконно вывезти из Казахстана 350 000 долларов – КНБ

деньги, доллары, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 11:23 Фото: gov.kz
Пограничной службой (ПС) Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана проводится постоянная работа по недопущению незаконного вывоза денежных средств за рубеж, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 9 июля 2026 года, пресс-служба ведомства поделилась итогами работы за неделю:

"Только с 30 июня по 7 июля в пунктах пропуска зафиксировано 38 таких попыток, с обнаружением незадекларированной суммы в размере более 636 млн тенге. В одном из случаев на автомобильном КПП "Кордай" Жамбылской области в ходе проверки багажа у иностранца обнаружено 350 000 долларов (170 037 000 тенге)".

Отмечается, что материалы по указанным фактам переданы по подследственности в компетентный орган для принятия процессуального решения.

В Погранслужбе КНБ напомнили о запрете вывоза за пределы республики наличных денежных средств выше установленной законодательством РК суммы (превышающей эквивалент 10 тыс. долларов).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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