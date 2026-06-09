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События

В КНБ подтвердили расследование в отношении замакима Атырау

аким Атырау Шакир Кейкин, заместитель акима Атырау Меиржан Мукасов, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 13:36 Фото: gov.kz
В пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана прокомментировали информацию о задержании заместителя акима Атырау Шакира Кейкина – Мейржана Мукасова, сообщает Zakon.kz.

О задержании Мейржана Мукасова стало известно 1 июня 2026 года из материала azh.kz.

"Расследованием занимается Служба по противодействию коррупции Департамента КНБ. Известно, что в материалах дела фигурирует сумма в 40 млн тенге и второй подозреваемый, заместитель гендиректора ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города" Бейбит Магзумов", – отмечало издание.

В этот же день сообщалось, что сотрудники Службы по противодействию коррупции Департамента КНБ по Атырауской области забрали акима Атырау Шакира Кейкина из здания областного акимата перед началом совещания. По информации источников издания, чиновник был доставлен на допрос в рамках уголовного дела. После допроса аким города был отпущен домой.

Сегодня в КНБ подтвердили расследование в отношении замакима Атырау.

"Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит", – сообщили в пресс-службе КНБ РК 9 июня.

Мейржан Мукасов родился в 1994 году в Атырауской области. Трудовую деятельность начал в 2013 году специалистом в Атырауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. С 2015 года на государственной службе: 2015-2018 годы работал главным специалистом, 2018-2020 годы – заведующим сектором, заместителем руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, с 2020 по 2022 годы – руководителем городского отдела финансов, 2022-2023 годы – руководителем Атырауского областного управления финансов, 2023-2024 годы – руководителем Атырауского областного управления государственных закупок и коммунальной собственности.

Заместителем акима Атырау Меиржан Мукасов был назначен в январе 2025 года. До назначения работал советником акима области.

Шакир Кейкин занимает должность акима Атырау с июля 2023 года.

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Ранее в КНБ раскрыли масштабы коррупции в Казахстане за май 2026 года. Отмечалось, что признаны подозреваемыми по уголовным делам 45 лиц, завершено расследование 85 уголовных дел, из которых 66 направлено в суд. По данным комитета, сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 1,5 млрд тенге.

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