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События

В КНБ подтвердили расследование в отношении ректора ЗКГУ Нурлана Сергалиева

Нурлан Сергалиев, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 17:17 Фото: wku.edu.kz
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана прокомментировали информацию о задержании ректора Западно-Казахстанского государственного университета (ЗКГУ) им. Махамбета Утемисова и депутата областного маслихата Нурлана Сергалиева, сообщает Zakon.kz.

На запрос нашей редакции в Комитете нацбезопасности РК ответили следующее:

"Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит".

О задержании Нурлана Сергалиева 21 июля 2026 года стало известно из публикации юриста, члена общественного совета Западно-Казахстанской области Бауыржана Ахметжана. Он, ссылаясь на сотрудников Западно-Казахстанского государственного университета (ЗКГУ) им. Махамбета Утемисова, уточнил, что ректор был задержан по факту злоупотребления должностными полномочиями.

По данным местных СМИ, следственные действия в отношении Нурлана Сергалиева начаты по подозрению о растрате средств, выделенных государством университету на развитие науки.

Информацию о задержании ректора ЗКГУ подтвердили в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК. При этом в ведомстве отметили, что причины задержания неизвестны.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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