Назначен новый вице-министр национальной экономики Казахстана: что известно о Бекболате Молдабекове

Бекболат Молдабеков назначен новым вице-министром национальной экономики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 июня 2026 года, проинформировали в пресс-службе правительства РК:

"Постановлением правительства РК Молдабеков Бекболат Серикович назначен на должность вице-министра национальной экономики. Он освобожден от ранее занимаемой должности".

Бекболат Молдабеков родился в 1991 году в Таразе. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева.

Трудовую деятельность начал инженером-программистом в ТОО "Элит Құрылыс Строй". В 2014-2016 годы исполнял обязанности главного эксперта, главный эксперт Управления Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК, в 2016-2018 работал главным экспертом, руководителем управления, заместителем директора Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК, в 2018-2019 – замдиректора Департамента цифровизации Министерства информации и коммуникаций РК, в 2019-2022 – замдиректора, директором Департамента цифровизации, директором Департамента цифровой трансформации, директором Департамента цифровых решений, зампредседателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С ноября 2022 года по настоящее время занимал должность вице-министра юстиции РК.

Материал по теме Ержан Жиенбаев стал заместителем руководителя Администрации президента

8 июня 2026 года стало известно, что в Туркестанской области назначили нового прокурора. Им стал Бауыржан Мырзакеров. Чуть ранее, 5 июня, новым прокурором Жамбылской области был назначен Жандос Абдибаев.