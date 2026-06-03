Ержан Жиенбаев стал заместителем руководителя Администрации президента

Сегодня, 3 июня 2026 года, Ержан Жиенбаев получил новую должность. Он стал заместителем руководителя Администрации президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ разместила пресс-служба Акорды:

"Указом главы государства Жиенбаев Ержан Нурланович назначен заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности".

Ержан Жиенбаев родился в 1981 году в Алматы.

В 2002 году окончил Университет "Туран" по специальности юриспруденция, в 2018 году – обучение по программе "Executive MBA" РАНХиГС.

С 2002 по 2005 год трудился в системе Министерства финансов РК.

С 2005 по 2012 год работал в структуре канцелярии премьер-министра РК. Занимал должности старшего эксперта, главного эксперта, главного консультанта, заведующего сектором, заместителя заведующего Юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

С 2012 по 2013 год – заместитель заведующего отдела законодательства, обороны и правопорядка канцелярии премьер-министра РК.

С 2013 по июль 2019 года занимал должность заведующего Юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

С июля по октябрь 2019 года являлся заместителем главы канцелярии премьер-министра РК.

С октября 2019 года по сентябрь 2023 года занимал должность заместителя руководителя Администрации президента РК.

1 сентября 2023 года назначен помощником президента РК по правовым вопросам.

Награжден орденами "Курмет" (2016), "Парасат" (2021), Благодарностью Президента РК (2020), Почетной грамотой Президента РК (2021); имеет 7 юбилейных медалей.