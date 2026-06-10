Казахстан лидирует в ЕАЭС по вводу социальных объектов и укрепляет человеческий капитал

Более 10 тыс. новых ученических мест создали в Казахстане за первый квартал 2026 года – это лучший результат в ЕАЭС. О том, как инвестиции в образование и социальную инфраструктуру могут повлиять на будущее страны, Zakon.kz рассказал эксперт Гленн Агунг Холе.

За первые три месяца 2026 года в Казахстане занял лидирующие позиции среди стран Евразийского экономического союза по вводу новых социальных объектов. Согласно данным ЕАЭС, за январь-март в республике было создано 10 300 новых ученических мест в школах. Это самый высокий показатель среди всех государств объединения. Также республика стала лидером по количеству новых мест в дошкольных учреждениях, где было введено 1 307 мест.

Для сравнения, в России за аналогичный период было введено 7 205 школьных мест и 5 471 место в детских садах, в Армении – 432 школьных места, тогда как Беларусь и Кыргызстан новых школьных мест в отчетном периоде не вводили.

Динамика строительства социальных объектов отражает системный курс президента Касым-Жомарта Токаева на развитие человеческого капитала, модернизацию образования и повышение качества жизни населения.

Своим мнением о том, насколько лидерство Казахстана в ЕАЭС по вышеуказанным показателям может стать преимуществом страны в будущем, поделился в интервью ассоциированный профессор предпринимательства, экономики и менеджмента Университета Юго-Восточной Норвегии и основатель проекта The Institutional Capital Project Гленн Агунг Холе.

Фото: из личного архива спикера

Профессор Холе известен своими исследованиями в области институционального капитала и долгосрочного развития государств.

– Согласно статистике ЕАЭС, только за первый квартал 2026 года в Казахстане было создано более 10 тысяч новых ученических мест – это лучший показатель среди стран союза. Насколько такие инвестиции в образование отражают долгосрочную стратегию национального развития?

– Казахстан не просто строит школы. Страна инвестирует в институты, отвечающие за воспроизводство будущего государственного потенциала.

С точки зрения создание более 10 тысяч новых ученических мест – это не просто образовательная статистика. Это показатель долгосрочного государственного строительства президента Токаева. Это свидетельствует о понимании того, что будущая конкурентоспособность все в большей степени будет зависеть от знаний, адаптивности, предпринимательских способностей и качества институтов, а не только от природных ресурсов или промышленного производства.

– По темпам строительства социальной инфраструктуры Казахстан сегодня входит в число лидеров ЕАЭС. Можно ли говорить о формировании новой модели социального государства в регионе?

– Потенциально, да. Особенно примечательно то, что Казахстан все больше рассматривает социальную инфраструктуру как производительную инфраструктуру.

Сегодня страны конкурируют прежде всего через способность развивать таланты, стимулировать инновации, укреплять институты и сохранять общественную устойчивость.

Если этот курс будет сохраняться в долгосрочной перспективе, подход политики Токаева может стать примером перехода от ресурсно-ориентированной модели развития к модели, ориентированной на развитие возможностей и способностей человека. Такой переход имеет стратегическое значение не только для самого Казахстана, но и для всего евразийского пространства.

– Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что главным стратегическим ресурсом страны являются люди. Насколько успехи Казахстана в развитии образования и социальной инфраструктуры подтверждают этот принцип на практике?

– Приоритеты любого государства в конечном итоге определяются тем, куда оно направляет свои ресурсы.

Когда значительные инвестиции направляются в образование, здравоохранение, поддержку семьи и социальную инфраструктуру, это свидетельствует о признании того, что именно люди являются фундаментом долгосрочного национального успеха.

Природные ресурсы могут создавать богатство. Люди создают процветание. Это важное различие.

Многие страны обладают ресурсами. Но гораздо меньше государств обладают институтами, способными превратить эти ресурсы в устойчивое развитие и долгосрочную конкурентоспособность. Инвестиции в образование и социальную инфраструктуру демонстрируют понимание того, что развитие человека является основой экономического развития.

– Казахстан продолжает расширять поддержку семьи, материнства, детства, образования и здравоохранения. Насколько подобная политика важна для укрепления человеческого капитала и долгосрочной конкурентоспособности страны?

– В XXI веке страны конкурируют за таланты, инновации, инвестиции, технологические возможности и демографическую устойчивость. Поэтому меры поддержки семьи, детства, образования и здравоохранения следует рассматривать как инвестиции в будущий производственный потенциал.

Сильные общества строятся не только за счет экономического роста. Они строятся благодаря успешному развитию способных, образованных и активных граждан.

Страны, которые инвестируют в развитие человека с раннего возраста, как правило, добиваются более высоких результатов в сфере предпринимательства, инноваций, производительности труда и социальной мобильности. Поэтому семейную и образовательную политику следует рассматривать не только как социальную, но и как стратегическую конкурентную политику.

– За последние годы в Казахстане построено более 1250 объектов здравоохранения, а почти миллион сельских жителей получили доступ к новой медицинской инфраструктуре. Насколько развитие социальной инфраструктуры влияет на устойчивость государства и качество жизни?

– Система здравоохранения является частью стратегической архитектуры государства. Пандемия COVID-19 наглядно показала, что качество системы здравоохранения влияет на экономическую производительность, участие населения в рынке труда, демографическую устойчивость, уровень общественного доверия, способность реагировать на кризисы и общую устойчивость страны.

Государства, способные поддерживать здоровое и продуктивное население, получают серьезное стратегическое преимущество. Расширение доступа к медицинской помощи в сельских регионах также способствует укреплению территориальной целостности и снижению структурного неравенства, которое может подрывать долгосрочную стабильность. С этой точки зрения медицинская инфраструктура является инвестицией в национальную устойчивость и стратегический потенциал, а не просто социальной статьей расходов.

– Многие годы экономическое развитие на постсоветском пространстве, как вы уже сказали, ассоциировалось прежде всего с промышленностью и природными ресурсами. Можно ли сказать, что Казахстан постепенно переходит к более современной модели развития, основанной на образовании, здравоохранении и человеческом капитале?

– Есть серьезные основания полагать, что Казахстан действительно расширяет свою модель развития. Природные ресурсы остаются важными. Однако история неоднократно демонстрировала, что ресурсное богатство само по себе не гарантирует долгосрочного процветания.

На протяжении поколений успешными становятся те страны, которые способны преобразовывать природные ресурсы в институциональную силу, человеческий капитал, инновационные экосистемы и предпринимательский потенциал.

Сегодня в Казахстане все отчетливее прослеживается понимание того, что будущая конкурентоспособность зависит не только от того, что находится под землей, но и от возможностей людей, живущих на этой земле. Это является серьезным стратегическим сдвигом.

– Можно ли считать Казахстан одним из лидеров ЕАЭС по развитию социальной инфраструктуры и инвестициям в человеческий капитал? Какие преимущества это может дать стране в ближайшее десятилетие?

– Судя по существующим показателям, Казахстан в период президентства Токаева действительно позиционирует себя как один из наиболее активных инвесторов в социальную инфраструктуру и развитие человеческого капитала в рамках ЕАЭС. Такие инвестиции способны обеспечить значительные долгосрочные преимущества. Среди них – более квалифицированная рабочая сила, усиление инновационного потенциала, повышение инвестиционной привлекательности, рост предпринимательской активности и повышение устойчивости к экономическим и геополитическим потрясениям.

Польза от инвестиций, сделанных сегодня, может приносить результаты на протяжении многих десятилетий.

– Концепция президента Токаева "Справедливый Казахстан" предполагает, что экономический рост должен напрямую отражаться на качестве жизни людей. Можно ли рассматривать строительство школ, детских садов, больниц и расширение социальных программ как практическое воплощение этой политики?

– Одной из главных задач современного государства является обеспечение того, чтобы экономический рост действительно приводил к ощутимому улучшению жизни граждан. Школы, медицинские учреждения, детские сады и социальная инфраструктура являются наиболее наглядным воплощением этого принципа.

С институциональной точки зрения экономический рост достигает своей максимальной ценности тогда, когда он расширяет возможности людей, укрепляет их способности и повышает качество жизни.

Поэтому продолжающееся развитие образовательной, медицинской и социальной инфраструктуры вполне можно рассматривать как практический результат стратегии, направленной на соединение экономического прогресса с развитием человека.

– Если подводить итоги семи лет президентства Касым-Жомарта Токаева, можно ли сказать, что Казахстан постепенно становится одним из наиболее социально ориентированных государств не только Центральной Азии, но и всего Евразийского региона?

Гораздо важнее вопрос о том, движется ли Казахстан к модели развития, основанной не только на добыче ресурсов, но и на создании новых возможностей.

Исторически национальная мощь измерялась промышленным производством, военной силой и природными ресурсами. Однако наиболее успешными обществами XXI века будут те, которые способны создавать таланты, инновации, институциональное доверие, предпринимательство и устойчивость. Если Казахстан продолжит инвестировать в образование, здравоохранение, развитие институтов и человеческого капитала, он сможет все более заметно выделяться не только как ресурсно богатое государство, но и как страна, сознательно вкладывающая средства в основы долгосрочной конкурентоспособности и общественной устойчивости.

На мой взгляд, это один из наиболее важных стратегических процессов, происходящих сегодня на всем евразийском пространстве.

Будущее принадлежит не обязательно тем государствам, которые обладают наибольшими ресурсами, а тем, которые способны превращать эти ресурсы в институты, возможности и перспективы для будущих поколений.