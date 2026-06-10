Звезда казахстанского бокса получил новое звание в армии Казахстана

Фото: Instagram/sakenbibosinov

Именитый казахстанский боксер, двукратный чемпион мира (2021, 2025) и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в Токио Сакен Бибосынов получил новое воинское звание, сообщает Zakon.kz.

28-летний казахстанец теперь является старшим лейтенантом. Об этом событии стало известно 9 июня 2026 года из заявления ЦСКА. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @cska.kaz "Спортсмен армейского центра, олимпийский медалист Сакен Бибосынов получил звание старшего лейтенанта", – говорится в официальной публикации. Материал по теме Призер Олимпиады из Казахстана защитит титул WBA Ранее стало известно, кто станет первой соперницей Елены Рыбакиной на травяном турнире категории WTA 500 в Лондоне.

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