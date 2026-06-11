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События

От жары до града: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

штормовое предупреждение объявили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 19:59 Фото: pixabay
В 17 областях Казахстана на 12 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-36 градусов. В Атырау в конце дня ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара 35 градусов.

В предгорных, горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юге, востоке, в горных районах области порывы 15 м/с. Днем на севере области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере области сохранится чрезвычайная и высокая пожарная опасность, на западе, востоке области высокая пожарная опасность. г. Алматы: 12 июня днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывы 15 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза.

В горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. г. Шымкент: 12 июня сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере, в центре области дождь, гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, в центре области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются дождь, гроза.

В горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-18 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, юге области град, шквал. Ветер южный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер южный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, в центре области кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. По области сохраняется сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный, южный, утром и днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность, на западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается ночью небольшой дождь, днем дождь. Гроза. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный, на юге, востоке области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь, гроза.

В горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, шквал, град, днем дождь, гроза, на западе, севере, юге области шквал, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем шквал, град. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере области сильный дождь, на западе, севере, юге области град. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются временами дождь, гроза, град.

Ранее сообщалось, что на Казахстан 12 июня надвигаются сразу несколько опасных явлений.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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