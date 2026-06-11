Дожди с градом, шквал и жара до +36°С: на Казахстан 12 июня надвигаются сразу несколько опасных явлений

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В Казахстане в предстоящую пятницу, 12 июня 2026 года, ожидаются дожди с грозами и градом, шквальный ветер, пыльная буря, туман и 36-градусная жара. Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и опасных явлений погоды, который Zakon.kz предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в пяти областях страны ожидаются: очень сильный ветер 30 м/с и более – ночью в районе Алакольских озер области Жетысу;

– ночью в районе Алакольских озер области Жетысу; сильная жара +35+36°С – днем в Восточно-Казахстанской, Атырауской областях, в области Абай, на севере Алматинской области. "С прохождением западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами и градом, на северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди. По республике ожидаются усиление ветра, на юге – пыльная буря, на северо-западе, севере ночью и утром – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Также, как следует из прогноза, в ряде регионов ожидается пожарная опасность: высокая пожарная опасность – Туркестанской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в областях Абай, Улытау, на западе Мангистауской, Западно-Казахстанской областей и области Жетысу, на западе, востоке Алматинской, в центре Кызылординской, на юге Костанайской, на юге, востоке Акмолинской;

– Туркестанской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в областях Абай, Улытау, на западе Мангистауской, Западно-Казахстанской областей и области Жетысу, на западе, востоке Алматинской, в центре Кызылординской, на юге Костанайской, на юге, востоке Акмолинской; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, севере, в центре Карагандинской, Туркестанской, на западе Жамбылской, на севере Алматинской, на юге Актюбинской, Восточно-Казахстанской, на крайнем западе Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Павлодарской, на юго-западе Костанайской областей, на севере, востоке области Жетысу, на западе, северо-западе, юге, в центре области Абай. Материал по теме Юг Казахстана в ожидании экстремальной жары до +40°С О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 12 по 14 июня 2026 года, можете узнать по ссылке.

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