Забил молотком вместо усыпления: жуткая расправа над собакой потрясла Казнет
Жуткий инцидент произошел накануне, 11 июня 2026 года. Свидетелями расправы стали молодые люди, которые незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов и зафиксировали происходящее на видео. Страшный ролик появился в Telegram-канале Halyqstan.
"Мы ехали и увидели мужчину с молотком. Рядом находилась женщина, которая просила его не делать этого. Затем он направился к месту, где находилась собака. После случившегося мужчина потащил тело животного по земле. Мы вызвали полицию", – сообщили очевидцы Telegram-каналу.
Позже в Сети были опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как пара вместе с собакой сначала спокойно выходит из квартиры и направляется к лифту, а на следующих записях, сделанных уже на улице, мужчина волочит окровавленное тело животного по земле.
На шокирующие публикации отреагировали в правоохранительных органах. Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, по данному факту уже начато официальное расследование.
"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что домашнее животное принадлежит фигуранту. В связи с возрастом собаки и ухудшением ее состояния владельцем было принято решение об усыплении животного", – сообщили 12 июня 2026 года в пресс-службе ведомства.
В полиции добавили, что вместо того, чтобы получить соответствующую услугу в ветеринарной клинике, мужчина нанес собаке множественные удары предметом, похожим на молоток. По данному факту ведется расследование.
Ранее сообщалось, что мужчина сжег собаку в Алматинской области.