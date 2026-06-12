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События

Забил молотком вместо усыпления: жуткая расправа над собакой потрясла Казнет

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 22:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Акмолинской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным после того, как местный житель на глазах у очевидцев забил собственную собаку молотком. Таким способом владелец решил "избавить" питомца от болезней, отказавшись от услуг ветеринаров, передает Zakon.kz.

Жуткий инцидент произошел накануне, 11 июня 2026 года. Свидетелями расправы стали молодые люди, которые незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов и зафиксировали происходящее на видео. Страшный ролик появился в Telegram-канале Halyqstan.

"Мы ехали и увидели мужчину с молотком. Рядом находилась женщина, которая просила его не делать этого. Затем он направился к месту, где находилась собака. После случившегося мужчина потащил тело животного по земле. Мы вызвали полицию", – сообщили очевидцы Telegram-каналу.

Позже в Сети были опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как пара вместе с собакой сначала спокойно выходит из квартиры и направляется к лифту, а на следующих записях, сделанных уже на улице, мужчина волочит окровавленное тело животного по земле.

На шокирующие публикации отреагировали в правоохранительных органах. Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, по данному факту уже начато официальное расследование.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что домашнее животное принадлежит фигуранту. В связи с возрастом собаки и ухудшением ее состояния владельцем было принято решение об усыплении животного", – сообщили 12 июня 2026 года в пресс-службе ведомства.

В полиции добавили, что вместо того, чтобы получить соответствующую услугу в ветеринарной клинике, мужчина нанес собаке множественные удары предметом, похожим на молоток. По данному факту ведется расследование.

Ранее сообщалось, что мужчина сжег собаку в Алматинской области.

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Канат Болысбек
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