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События

В каких городах ожидается смог, рассказал "Казгидромет"

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 09:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 13 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

13 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Талдыкорган, Алматы и Актобе, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также на 13 июня в Астане и во всех областях РК объявили штормовое предупреждение.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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