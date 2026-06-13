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Депутат Серик Егизбаев объяснил суть масштабных законодательных решений

Серик Егизбаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 18:58 Фото: сгенерированного при помощи ИИ
Парламент Казахстана принял пакет конституционных законов, приводящих законодательство в соответствие с обновленной Конституцией, сообщает Zakon.kz.

О том, как новшества отразятся на жизни людей, в интервью рассказал депутат Мажилиса и председатель партии "Ауыл" Серик Егизбаев. Ключевой блок реформ – переход к однопалатному Курултаю вместо двухпалатного Парламента. Как отмечает Серик Егизбаев, главная цель трансформации – качество законотворчества.

"Это новая модель государства. В первую очередь, мы должны вести речь даже не о скорости, а о качестве. О качестве принимаемых законов", – подчеркнул депутат.

По его мнению, важно преодолеть разрыв между теорией и практикой:

"У нас все законы хороши, но есть законы, которые не работают иногда на практике. Поэтому очень важно, чтобы в парламенте были представители именно от народа".

Появление института вице-президента – важнейшая новелла реформы. Стать им сможет гражданин РК по рождению, не моложе 40 лет, с высшим образованием и знанием госязыка. Назначать его будет глава государства с согласия Курултая. Мажилисмен подчеркнул, что это не технический дублер:


"Это оптимизация принятия важных государственных решений. Тут акцент делается не на персоналиях, а именно на системе: как система госуправления без всяких резких поворотов, ситуаций без шоковой терапии будет работать. Это очень важно. То есть стабильность сохранится в системе госуправления".

Новые подходы закладываются и в территориальное развитие. Закрепление особого конституционного статуса города Алатау станет локомотивом для экономики страны через инновации. Егизбаев напомнил, что когда-то перевод столицы тоже воспринимался неоднозначно, но доказал свою эффективность. Проекты в Алатау – это перспективный эксперимент: если технологии покажут себя эффективно, опыт масштабируют.

Главный итог всех этих реформ – реальное участие граждан в управлении государством.

"Власть станет более предсказуемой. Мы от декларации, что власть принадлежит народу, перешли к практике. Раньше, если Конституцию мог поменять Парламент, то теперь Конституцию можно поменять только на референдуме. Власть и в целом государственное управление, система уже станет более предсказуемой. Именно с точки зрения прав человека и с точки зрения прав граждан. То есть каждый гражданин уже будет ощущать, что он влияет на государственное управление", – резюмировал председатель партии "Ауыл".
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Айсулу Омарова
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