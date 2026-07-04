Токаев направил Трампу поздравительную телеграмму

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Дональда Трампа с 250-й годовщиной независимости Соединенных Штатов Америки, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул особое историческое значение этой знаменательной даты, ставшей символом приверженности американского народа принципам свободы, равенства и справедливости.

Касым-Жомарт Токаев отметил личный вклад президента США в динамичное развитие казахско-американских отношений, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства.

Президент пожелал Дональду Трампу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу США – благополучия и процветания.

Ранее Токаев подтвердил готовность Казахстана работать с командой Трампа.