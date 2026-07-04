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События

Токаев направил Трампу поздравительную телеграмму

Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп, Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев, Токаев и Трамп, Трамп и Токаев , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 12:09 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Дональда Трампа с 250-й годовщиной независимости Соединенных Штатов Америки, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул особое историческое значение этой знаменательной даты, ставшей символом приверженности американского народа принципам свободы, равенства и справедливости.

Касым-Жомарт Токаев отметил личный вклад президента США в динамичное развитие казахско-американских отношений, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства.

Президент пожелал Дональду Трампу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу США – благополучия и процветания.

Ранее Токаев подтвердил готовность Казахстана работать с командой Трампа.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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