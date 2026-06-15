Доход 500 млн в месяц, "горы" изъятой налички, оружие: раскрыты громкие подробности дела "Кыздар.нет"

В Министерстве внутренних дел (МВД) 15 июня 2026 года раскрыли детали дела о задержании организаторов интернет-сайта "Кыздар.нет", сообщает Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что организаторов и конечных бенефициаров серверной инфраструктуры интернет-ресурса "Кыздар.нет" задержали в июне.

"Пресечение деятельности организаторов имеет принципиальное значение для обеспечения общественной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, а также укрепления нравственности, законности и правопорядка. Установлено, что указанный сайт использовался для рекламы и пропаганды сводничества посредством сети интернет с целью вовлечения граждан в незаконную деятельность", – отметили в МВД.

Отмечается, что на платформе было размещено около 9 тысяч анкет по предоставлению интимных услуг, свыше 500 из них анкеты лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и трансвеститов.

"Такие услуги являются одним из факторов риска распространения инфекционных заболеваний", – акцентировали в МВД.

В рамках расследования установлено, что фигуранты являются основателями одной из IT-компаний.

Разработанный ими сайт "Кыздар.нет" являлся одним из ключевых проектов и использовался в качестве технологической платформы для разработки и тестирования программных решений, которые впоследствии внедрялись при создании других легальных IT-продуктов в сфере услуг.

"Развитие компании осуществлялось за счет финансовых потоков, поступающих от незаконной деятельности сайта "Кыздар.нет". По предварительным подсчетам, их объем составлял более 500 миллионов тенге в месяц. Значительная часть финансовых операций осуществлялась с использованием криптовалютных инструментов с целью затруднения контроля за движением денежных средств". МВД

В результате проведенных следственных мероприятий изъяты:

наличные денежные средства на сумму 144 миллиона тенге,

более 1,3 миллиона долларов США, в том числе свыше 300 тысяч долларов в криптовалюте,

оружие с боеприпасами,

около 150 единиц компьютерной и иной техники,

автотранспорт, документы и другие доказательства по уголовному делу.

"Досудебное расследование продолжается. Проводится комплекс дальнейших следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, выявление возможных соучастников, а также схем легализации незаконно полученных доходов. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – сообщили в ведомстве.

Прокуратура Алматы днем 15 июня рассказала о пресечении деятельности организаторов интернет-ресурса "Кыздар.нет". По данным следствия, с 2011 года сайт использовался для размещения рекламы и организации оказания платных интимных услуг.