#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
События

В Алматы накрыли организаторов скандального сайта "Кыздар.нет"

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 17:05 Фото: pexels
При координации прокуратуры Алматы пресечена деятельность организаторов интернет-ресурса "Кыздар.нет", сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе городского надзорного органа сегодня, 15 июня 2026 года.

По данным следствия, с 2011 года сайт использовался для размещения рекламы и организации оказания платных интимных услуг.

В настоящее время задержаны предполагаемые организаторы ресурса, их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 309 УК. С санкции суда они взяты под стражу.

Также известно, что в ходе обысков изъяты крупные суммы денежных средств, цифровые активы, компьютерная техника и иные вещественные доказательства.

Предварительно установлен незаконный доход в размере более 2 млрд тенге.

Досудебное расследование продолжается.

Известно, что история со скандальным сайтом тянется не первый год: портал блокировали, закрывали, но он каждый раз возвращался. Как объясняли в МВД, администраторы ресурса постоянно меняют адреса и домены.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители
17:52, 13 марта 2025
КНБ нейтрализовал радикалов в Алматы
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
17:33, 19 ноября 2024
Обзванивали казахстанцев, находясь за пределами страны: в Алматы обнаружена сеть мошенников
Вейпы на 80 млн тенге изъяли в Алматы
09:05, 24 августа 2023
Вейпы на 80 млн тенге изъяли в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Айбек Оралбай
17:57, Сегодня
Айбеку Оралбаю разбили нос, но он вышел в четвертьфинал Кубка мира
Гендиректор FIDE: Асаубаева получает крупнейшее госфинансирование среди всех шахматисток мира
17:48, Сегодня
Гендиректор FIDE: Асаубаева получает крупнейшее финансирование среди всех шахматисток мира
Лёгкая атлетика
17:22, Сегодня
Казахстанские легкоатлеты выиграли три золотые медали в Таджикистане
Юные казахстанские бадминтонисты завоевали пять медалей на турнире в Армении
17:19, Сегодня
Юные казахстанские бадминтонисты завоевали пять медалей на турнире в Армении
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: