В Алматы накрыли организаторов скандального сайта "Кыздар.нет"

При координации прокуратуры Алматы пресечена деятельность организаторов интернет-ресурса "Кыздар.нет", сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе городского надзорного органа сегодня, 15 июня 2026 года.

По данным следствия, с 2011 года сайт использовался для размещения рекламы и организации оказания платных интимных услуг.

В настоящее время задержаны предполагаемые организаторы ресурса, их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 309 УК. С санкции суда они взяты под стражу.

Также известно, что в ходе обысков изъяты крупные суммы денежных средств, цифровые активы, компьютерная техника и иные вещественные доказательства.

Предварительно установлен незаконный доход в размере более 2 млрд тенге.

Досудебное расследование продолжается.

Известно, что история со скандальным сайтом тянется не первый год: портал блокировали, закрывали, но он каждый раз возвращался. Как объясняли в МВД, администраторы ресурса постоянно меняют адреса и домены.