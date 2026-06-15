В Алматы накрыли организаторов скандального сайта "Кыздар.нет"
Об этом заявили в пресс-службе городского надзорного органа сегодня, 15 июня 2026 года.
По данным следствия, с 2011 года сайт использовался для размещения рекламы и организации оказания платных интимных услуг.
В настоящее время задержаны предполагаемые организаторы ресурса, их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 309 УК. С санкции суда они взяты под стражу.
Также известно, что в ходе обысков изъяты крупные суммы денежных средств, цифровые активы, компьютерная техника и иные вещественные доказательства.
Предварительно установлен незаконный доход в размере более 2 млрд тенге.
Досудебное расследование продолжается.
Известно, что история со скандальным сайтом тянется не первый год: портал блокировали, закрывали, но он каждый раз возвращался. Как объясняли в МВД, администраторы ресурса постоянно меняют адреса и домены.