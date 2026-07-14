Задержание в Грузии, блокировка сайта – новые подробности по громкому делу "Кыздар.Нет"

Полиция Казахстана продолжает масштабное расследование по факту организации и содержания платформы "Кыздар.Нет". Стало известно о задержании в Грузии одного из фигурантов дела, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 июля 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

"В начале июля текущего года при содействии Национального центрального бюро "Интерпол" в Грузии задержан находящийся в международном розыске иностранный гражданин, являющийся менеджером сайта, в отношении которого решается вопрос об экстрадиции", – говорится в сообщении.

В МВД также сообщили, что в рамках досудебного расследования при взаимодействии с заинтересованными государственными органами проведен комплекс мероприятий, направленных на пресечение противоправной деятельности интернет-ресурса "Кыздар.Нет".

Так, совместно с Министерством культуры и информации доступ к ресурсу на территории страны ограничен. И при взаимодействии с Генеральной прокуратурой реализуются механизмы международной правовой помощи, направленные на исполнение процессуальных поручений компетентными органами иностранных государств, получение электронных доказательств и проведение дальнейших процессуальных действий в отношении серверной инфраструктуры. Также совместно с АФМ проводится комплекс мероприятий по исследованию финансовых потоков, имущественных активов и финансово-хозяйственной деятельности фигурантов уголовного дела, а также аффилированных с ними физических и юридических лиц.

"По уголовному делу проводится полный комплекс следственных, оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий в отношении всех установленных лиц, причастных к организации, техническому сопровождению и обеспечению функционирования интернет-ресурса. Работа продолжается по всем направлениям расследования", – отметили в МВД.

Досудебное расследование ведется по статье 309 Уголовного кодекса РК ("Организация или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера и сводничество") межведомственной следственно-оперативной группой с участием сотрудников МВД и спецподразделения "Криптон" Агентства по финансовому мониторингу, при процессуальном надзоре органов прокуратуры.

В начале июня 2026 года стало известно о задержании основных фигурантов по делу "Кыздар.Нет". С 2011 года сайт использовали для размещения рекламы и организации оказания платных интимных услуг. На платформе было размещено около 9 тысяч анкет по предоставлению интимных услуг, свыше 500 из них анкеты лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и трансвеститов. В рамках расследования установлено, что фигуранты являются основателями одной из IT-компаний. Разработанный ими сайт "Кыздар.нет" являлся одним из ключевых проектов и использовался в качестве технологической платформы для разработки и тестирования программных решений, которые впоследствии внедрялись при создании других легальных IT-продуктов в сфере услуг.

В Департаменте полиции Алматы 16 июня 2026 года рассказали, что на подозреваемых зарегистрировано восемь компаний в сфере малого и среднего бизнеса, дорогое имущество, в том числе пять квартир, шесть коммерческих помещений, шесть коттеджей, 10 земельных участков, шесть парковочных мест и 11 люксовых автомашин.

В Северо-Казахстанской области уже вынесен приговор шести топ-менеджерам сайта "Кыздар.Нет". Одному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, пяти другим по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.