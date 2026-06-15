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События

В Уйгурском районе прошла молодежная экологическая акция "Зеленый край – светлое будущее"

акция, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 19:42 Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" на территории перевала Асамбай Уйгурского района была организована молодежная экологическая акция "Зеленый край – светлое будущее".

Основной целью мероприятия стало формирование экологической культуры среди молодежи, повышение ответственности за сохранение окружающей среды, бережного отношения к природе и популяризация культуры чистоты.

В ходе акции на территории перевала Асамбай были проведены санитарная очистка и работы по благоустройству. Участники собрали бытовые отходы и внесли свой вклад в очистку окружающей среды от мусора. Кроме того, были организованы разъяснительные мероприятия, направленные на охрану природы и повышение экологической ответственности населения.

акция, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 19:42

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В акции приняли участие 100 человек, среди которых активная молодежь района, волонтеры, жители и представители различных учреждений. Участники внесли свой вклад в сохранение чистоты родного края и активно поддержали мероприятия по охране окружающей среды.

акция, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 19:42

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В ходе мероприятия выступил председатель Совета аксакалов Кетпенского сельского округа Токан Альбеков. Он призвал молодежь беречь природу, поддерживать чистоту родной земли и активно участвовать в общественно значимых инициативах. В своем выступлении он подчеркнул, что чистота и порядок начинаются с личной ответственности каждого гражданина, и призвал молодежь проявлять заботу об окружающей среде.

акция, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 19:42

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Во время акции молодые люди также поделились своими мнениями и инициативами по вопросам охраны природы, поддержания чистоты окружающей среды и формирования экологической культуры.

Подобные мероприятия способствуют повышению экологической ответственности молодежи и формированию культуры чистоты в обществе.

акция, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 19:42

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В целом экологическая акция "Зеленый край – светлое будущее" внесла свой вклад в развитие культуры чистоты среди жителей района и реализацию целей общенациональной программы "Таза Қазақстан".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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