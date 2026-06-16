Сколько имущества обнаружили у владельцев сайта "Кыздар.нет"

Стало известно, какое имущество обнаружено у владельцев скандального сайта "Кыздар.нет", сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции (ДП) Алматы 16 июня 2026 года рассказали, какое имущество было обнаружено у владельцев сайта "Кыздар.нет".

"Установлено, что на подозреваемых зарегистрировано восемь компаний в сфере малого и среднего бизнеса, дорогостоящее имущество на территории Алматы и Алматинской области, в том числе пять квартир, шесть коммерческих помещений, шесть коттеджей, 10 земельных участков, шесть парковочных мест и 11 люксовых автомашин". ДП Алматы

В полиции добавили, что с целью обеспечения конфискации имущества, добытого преступным путем, и установления признаков его легализации приостановлены сделки с имуществом подозреваемых и связанных с ними компаний. В отношении указанного имущества наложены обременения.

15 июня 2026 года в Алматы накрыли организаторов скандального сайта "Кыздар.нет". По данным следствия, с 2011 года сайт использовался для размещения рекламы и организации оказания платных интимных услуг.

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) раскрыли детали дела о задержании организаторов интернет-сайта "Кыздар.нет". Отмечается, что на платформе было размещено около 9 тыс. анкет по предоставлению интимных услуг, свыше 500 из них анкеты лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и трансвеститов. Досудебное расследование продолжается.