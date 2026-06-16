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События

Павлодарская блогерша получила ожоги при взрыве Power Bank: момент попал на видео

Павлодарская блогерша попала в больницу с тяжелыми ожогами из-за взрыва пауэрбанка, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 18:40 Фото: скриншот видео
В Павлодаре обычная тренировка в фитнес-клубе едва не закончилась трагедией для местной блогерши по имени Диляра. В ее сумке прямо перед уходом из зала взорвался Power Bank, передает Zakon.kz.

Информация об этом 16 июня 2026 года появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан", где также было опубликовано видео с места происшествия.

По предварительным данным, ЧП произошло в считаные секунды, когда пострадавшая уже собиралась домой. Из ее сумки неожиданно повалил густой дым, который девушка заметила не сразу.

В тот момент, когда Диляра попыталась скинуть сумку с плеча, прогремел мощный взрыв. Пламя мгновенно перекинулось на нее – очевидцы утверждают, что огонь буквально за секунды охватил пострадавшую.

По данным телеканала "Ирбис ТВ", медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали пострадавшей первую помощь.

"Вызов был 14 июня, около 4 часов дня. Женщина 39 лет, термические ожоги менее 10% тела. Ее доставили в травмпункт первой городской больницы", – сообщили в павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

В управлении здравоохранения сообщили, что девушка отказалась от госпитализации.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы у пассажира взорвался Power Bank.

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Канат Болысбек
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