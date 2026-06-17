Минобороны сможет привлекать казахстанцев к военной разведке
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 12 июня 2026 года внесло изменения и дополнения в Положение о Министерстве обороны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Поправками расширены права ведомства:
- принимать обязательные для исполнения правовые акты в пределах своей компетенции;
- запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;
- создавать консультативно-совещательные и экспертные комиссии в пределах своей компетенции;
- обращаться в суд;
- привлекать к проведению проверок и экспертиз специалистов из других организаций;
- привлекать граждан РК на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников органов военной разведки министерства (новое. – Прим. ред.);
- делегировать часть своих полномочий и функций ведомству в установленном законодательством порядке;
- вносить президенту РК и в правительство предложения по совершенствованию деятельности в сферах, регулируемых министерством;
- получать и использовать спонсорскую, благотворительную помощь, а также помощь, оказываемую в рамках военно-технического сотрудничества.
Также министерству добавлена новая функция:
- утверждает правила привлечения к работе граждан Республики Казахстан на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников органов военной разведки министерства.
Постановление вводится в действие с 27 июня.
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