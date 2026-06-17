Казахстан под ударом стихии: в стране объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 18 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Днем в центре, на юге Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный, северный, днем в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем на северо-востоке, востоке, юге области дождь, гроза. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-39 градусов. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, юге Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, в предгорных, горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, на севере, юге, в предгорных, горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, временами порывы 18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара 35-36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, юге области дождь, гроза, на севере области небольшой дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. На западе, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде утром и днем ожидаются небольшой дождь, гроза.

Ночью на юге области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке, в центре области дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге области сохраняется, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов.

Утром и днем на западе, севере, юго-востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, востоке, юге области порывы 15 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидаются дождь, гроза.

Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на юге, востоке области сильный дождь, на севере, востоке, юге области град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем град. Ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность, на крайнем западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, юге, востоке области кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, северный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге области Абай ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на юге, востоке области кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, северо-востоке, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

На севере Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, в центре Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке, в центре области сильный дождь, град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидаются дождь, гроза.

Ранее сообщалось, что погода устроит перепады по всему Казахстану 18 июня.