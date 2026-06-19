Погода испытывает Казахстан: синоптики объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 20 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. В центре, на севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, западе Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На юге, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Актобе во второй половине дня ожидаются дождь, гроза.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются кратковременный дождь, гроза

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем град, на юге области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Днем на севере, востоке области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем в центре области порывы 15-18 м/с. Днем в области ожидается сильная жара 38-42 градуса. На западе, северо-востоке области сохраняется, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Карагандинской области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге области Улытау ожидаются дождь, гроза, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный утром и днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара 35-36 градусов.

На западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, днем в горных районах области временами сильный дождь, град. Ветер северо-западный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе временами ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Костанайской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Павлодарской области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, на севере области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Днем на юго-западе области ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в области Абай ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В предгорных районах Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный на юге, в предгорных, горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем на севере области ожидается сильная жара 38 градусов. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

На юге Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики составили прогноз погоды в Алматы на неделю по дням.