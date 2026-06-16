Специи с криминальным привкусом: трое павлодарцев получили по 7 лет за семейный бизнес
По данным агентства за 16 июня 2026 года, гражданин Алекперов З. Ф. организовал незаконный сбыт семян мака с примесью наркотических средств под видом пищевой продукции.
В схеме участвовали также близкие родственники подозреваемого, между которыми были распределены роли по поставке, хранению, фасовке и сбыту.
Известно, что поставки осуществлялись из другого региона через логистические компании. Реализация велась под видом пищевого мака и специй.
"В ходе обыска изъяты расфасованные партии примеси наркотических средств. Денежные средства поступали как наличными, так и посредством банковских переводов".Пресс-служба АФМ РК
Также сообщается, что на полученные наркодоходы организатором приобретены две автомашины, которые с целью сокрытия оформлены на третьих лиц.
В итоге приговором суда Алекперову и двоим его соучастникам назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому.
"Автомашины конфискованы в доход государства. Также уничтожено 321 кг семян мака с примесью наркотических веществ. Приговор вступил в законную силу".Пресс-служба АФМ РК
Немного ранее стало известно, что в Алматинской области сотрудники полиции ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Операция была проведена в Карасайском районе в рамках системной работы по пресечению каналов изготовления и распространения запрещенных веществ.