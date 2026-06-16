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События

Специи с криминальным привкусом: трое павлодарцев получили по 7 лет за семейный бизнес

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 09:41 Фото: pexels
В Павлодаре огласили приговор по делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации преступных доходов. Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства за 16 июня 2026 года, гражданин Алекперов З. Ф. организовал незаконный сбыт семян мака с примесью наркотических средств под видом пищевой продукции.

В схеме участвовали также близкие родственники подозреваемого, между которыми были распределены роли по поставке, хранению, фасовке и сбыту.

Известно, что поставки осуществлялись из другого региона через логистические компании. Реализация велась под видом пищевого мака и специй.

"В ходе обыска изъяты расфасованные партии примеси наркотических средств. Денежные средства поступали как наличными, так и посредством банковских переводов".Пресс-служба АФМ РК

Также сообщается, что на полученные наркодоходы организатором приобретены две автомашины, которые с целью сокрытия оформлены на третьих лиц.

В итоге приговором суда Алекперову и двоим его соучастникам назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому.

"Автомашины конфискованы в доход государства. Также уничтожено 321 кг семян мака с примесью наркотических веществ. Приговор вступил в законную силу".Пресс-служба АФМ РК

Немного ранее стало известно, что в Алматинской области сотрудники полиции ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Операция была проведена в Карасайском районе в рамках системной работы по пресечению каналов изготовления и распространения запрещенных веществ.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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