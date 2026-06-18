Тысячи казахстанцев попались на одном нарушении и лишились машин

Фото: Zakon.kz

В Министерстве внутренних дел (МВД) РК поделились итогами республиканских рейдов, проведенных с 10 по 14 июня 2026 года.

Рейдовые мероприятия были направлены на выявление фактов использования авто с подложными государственными регистрационными номерными знаками (ГРНЗ). "В результате пресечено свыше 22 тыс. нарушений правил дорожного движения, в том числе 500 фактов установки и управления транспортными средствами с подложными государственными регистрационными номерными знаками. Кроме того, выявлено более 1,5 тыс. транспортных средств без государственных регистрационных номерных знаков", – рассказали в МВД 18 июня 2026 года. По итогам рейдов на специализированные стоянки водворили порядка 2,5 тыс. транспортных средств. "Данные факты свидетельствуют об умышленном характере использования подложных ГРНЗ для уклонения от ответственности за нарушения законодательства", – отметили в МВД. 16 июня в МВД поделились итогами отработки по нелегальным мигрантам.

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