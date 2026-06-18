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События

Бухгалтер детского центра тайно прикарманила миллионы из бюджета в ЗКО

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 22:21 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Западно-Казахстанской области бухгалтер государственного предприятия "Центр внешкольной работы" отдела образования Таскалинского района попалась на крупном хищении. Женщина присвоила более 9 млн тенге из бюджетных средств, передает Zakon.kz.

Об этом 18 июня 2026 года сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным надзорного органа, факт хищения государственных денег было выявлено в ходе проверки.

По данному факту незамедлительно было проведено досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1) части 3 статьи 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

После сбора всех доказательств уголовное дело было направлено в суд. Судебные разбирательства уже завершились.

"Приговором суда от бухгалтер осужден к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года. Похищенные денежные средства возвращены в бюджет", – резюмировали в прокуратуре.

Ранее в КНБ раскрыли масштабы коррупции в Казахстане за май 2026 года. Отмечалось, что признаны подозреваемыми по уголовным делам 45 лиц, завершено расследование 85 уголовных дел, из которых 66 направлено в суд. По данным комитета, сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 1,5 млрд тенге.

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Канат Болысбек
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