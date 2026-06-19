Жара до +36°С и грозы по вечерам: погода в Алматы на неделю по дням

Согласно долгосрочному прогнозу, в ближайшие дни в южной столице сохранится жаркая и неустойчивая погода. В отдельных районах города возможны дожди, грозы и порывистый ветер. Подробнее о прогнозе – в материале Zakon.kz.

Как сообщил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, наиболее вероятны кратковременные осадки и грозы в предгорных районах.

"В ближайшую неделю в Алматы будет сохраняться неустойчивый характер погоды. В дневные часы, особенно в верхней части города и горных районах, возможны кратковременные дожди и грозы. При грозах не исключается усиление ветра до 15 метров в секунду", – рассказал Даулет Кисебаев.

При этом температурный фон останется высоким и будет постепенно повышаться в первой половине недели.

"Основной фон температуры воздуха ночью составит от 18 до 22 градусов тепла. Днем в начале недели температура будет постепенно повышаться от 29-31 до 33-36 градусов", – пояснил синоптик.

По его словам, к концу недели вероятность осадков возрастет. Вместе с этим ожидается небольшое снижение температуры воздуха.

Ночью столбики термометров будут показывать от +18°С до +20°С, а днем – от +31°С до +33°С.

Специалист также дал рекомендации жителям города на период жаркой погоды. В первую очередь он советует соблюдать питьевой режим, выбирать одежду по погоде и внимательно следить за самочувствием, особенно детей, которые могут перегреться на открытом воздухе.

Отдельное предупреждение касается любителей отдыха в горах. По словам Даулета Кисебаева, походы лучше планировать на первую половину дня.

"Для путешествий в горы лучше выбирать время до двух-трех часов дня. Позже начинает развиваться облачность, а во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы", – отметил он.

Вместе с тем хорошие новости ждут отдыхающих на Капчагайском водохранилище. По прогнозам синоптиков, существенных осадков там не ожидается.

"Для любителей пляжного отдыха на Капчагае погодных препятствий не будет. В районе водохранилища ожидается погода без осадков, а температура воздуха повысится до 35-37 градусов", – заключил синоптик.

Прогноз погоды по Алматы на 20-26 июня 2026 года.

20 июня: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +29+31°С.

21 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +31+33°С.

22 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

23 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С.

24 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С.

25-26 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

Ранее специалисты Гидрометцентра предупредили казахстанцев, что аномальная жара до +42°C и штормовые явления обрушатся на большую часть страны 20 июня.