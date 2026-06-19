Ербол Карашукеев ознакомился с ситуацией на мусорном полигоне Тараза
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил полигон твердых бытовых отходов в Таразе и ознакомился с ситуацией после произошедшего возгорания, сообщает Zakon.kz.
По информации ответственных служб, площадь очагов возгорания значительно сократилась, ситуация находится под постоянным контролем.
На полигоне продолжаются работы по полной ликвидации тлеющих участков, их засыпке грунтом и предотвращению повторного возгорания.
В ходе посещения объекта глава региона поручил акиму города Тараза Бакытжану Орынбекову обеспечить завершение работ по полной ликвидации очагов тления, держать на постоянном контроле вопросы безопасности жителей и экологической обстановки, а также организовать регулярный мониторинг качества атмосферного воздуха.
Кроме того, поручено провести всесторонний анализ причин возникновения пожара, проверить соблюдение требований по размещению отходов и норм пожарной безопасности, а также разработать комплекс профилактических мер по недопущению подобных случаев в дальнейшем.
Ербол Карашукеев подчеркнул необходимость усиления работы по обеспечению безопасной эксплуатации полигона и отметил, что данный вопрос находится на его личном контроле.
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