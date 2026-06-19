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Ербол Карашукеев ознакомился с ситуацией на мусорном полигоне Тараза

пожар на мусорном полигоне, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 18:07 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил полигон твердых бытовых отходов в Таразе и ознакомился с ситуацией после произошедшего возгорания, сообщает Zakon.kz.

По информации ответственных служб, площадь очагов возгорания значительно сократилась, ситуация находится под постоянным контролем.

пожар на мусорном полигоне, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 18:07

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

На полигоне продолжаются работы по полной ликвидации тлеющих участков, их засыпке грунтом и предотвращению повторного возгорания.

пожар на мусорном полигоне, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 18:07

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В ходе посещения объекта глава региона поручил акиму города Тараза Бакытжану Орынбекову обеспечить завершение работ по полной ликвидации очагов тления, держать на постоянном контроле вопросы безопасности жителей и экологической обстановки, а также организовать регулярный мониторинг качества атмосферного воздуха.
пожар на мусорном полигоне, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 18:07

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Кроме того, поручено провести всесторонний анализ причин возникновения пожара, проверить соблюдение требований по размещению отходов и норм пожарной безопасности, а также разработать комплекс профилактических мер по недопущению подобных случаев в дальнейшем.

пожар на мусорном полигоне, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 18:07

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Ербол Карашукеев подчеркнул необходимость усиления работы по обеспечению безопасной эксплуатации полигона и отметил, что данный вопрос находится на его личном контроле.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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