Ербол Карашукеев ознакомился с ситуацией на мусорном полигоне Тараза

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил полигон твердых бытовых отходов в Таразе и ознакомился с ситуацией после произошедшего возгорания, сообщает Zakon.kz.

По информации ответственных служб, площадь очагов возгорания значительно сократилась, ситуация находится под постоянным контролем.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

На полигоне продолжаются работы по полной ликвидации тлеющих участков, их засыпке грунтом и предотвращению повторного возгорания.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В ходе посещения объекта глава региона поручил акиму города Тараза Бакытжану Орынбекову обеспечить завершение работ по полной ликвидации очагов тления, держать на постоянном контроле вопросы безопасности жителей и экологической обстановки, а также организовать регулярный мониторинг качества атмосферного воздуха.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Кроме того, поручено провести всесторонний анализ причин возникновения пожара, проверить соблюдение требований по размещению отходов и норм пожарной безопасности, а также разработать комплекс профилактических мер по недопущению подобных случаев в дальнейшем.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Ербол Карашукеев подчеркнул необходимость усиления работы по обеспечению безопасной эксплуатации полигона и отметил, что данный вопрос находится на его личном контроле.