В Шымкенте ко Дню города открыли сразу три новых парка

Ко Дню города жителям Шымкента был сделан масштабный подарок. В один день были открыты три крупных общественных пространства и переданы в пользование горожан, сообщает Zakon.kz.

В торжественных мероприятиях приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев, аким города Габит Сыздыкбеков, жители мегаполиса и гости города.

City Park, Японский сад и Экопарк реализованы во исполнение поручений главы государства в рамках акции "Таза Қазақстан".

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

City Park – новый центр, построенный за 60 дней City Park, возведенный на месте бывшего парка "Қиял әлемі", стал многофункциональным общественным пространством для отдыха, спорта и культурных мероприятий. В парке предусмотрены открытый амфитеатр, интерактивные водные элементы, зоны для молодежи и круглогодичный каток.

Территория площадью 4,89 га в прошлом году была возвращена в государственную собственность, после чего начались работы по обновлению и благоустройству. За два месяца старые объекты были демонтированы, а территория полностью реконструирована.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Важной частью концепции City Park является принцип инклюзивности. Все элементы благоустройства – от пешеходных дорожек и до общественных зон – спроектированы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями, пожилых граждан и родителей с детскими колясками.

Японский сад – обладатель международной награды

Еще одним примером обновления ранее существовавших зон отдыха стал Японский сад. Он создан на месте бывшего парка "Кең баба" и занимает 2,3 га. Объект был построен в рекордно короткие сроки – за 58 дней.

Этот уникальный парк получил международное признание и золотую награду конкурса International Excellence Awards 2026. Концепция сада основана на философии гармонии человека и природы.

Аллеи сакуры, каменные сады, зоны отдыха над водой, японские павильоны, прогулочные дорожки, пространства для медитации и пруды с декоративными карпами создают атмосферу спокойствия и единения с природой. Каждая деталь пространства направлена на формирование атмосферы тишины, гармонии и созерцания.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Экопарк – зеленая зона на месте бывшего полигона

Одним из крупнейших проектов мегаполиса стал Экопарк площадью 45 га, созданный на месте бывшего мусорного полигона.

На территории экологической зоны обустроены искусственный водоем, пешеходные дорожки, смотровые площадки и зоны отдыха, высажено более 5000 деревьев и кустарников. Проект направлен на расширение зеленого пояса города и улучшение экологической ситуации.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Новый этап городской среды

Следует отметить, что данные проекты являются частью системной работы по развитию общественных пространств Шымкента. Все парки ориентированы на создание доступной среды для отдыха, занятий спортом и культурной активности жителей.

Таким образом, открытые ко Дню города три объекта стали ярким символом развития Шымкента как современного, экологичного и комфортного мегаполиса.