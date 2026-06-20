В Шымкенте открыли четыре новых промышленных объекта на 21 млрд тенге

В ходе рабочего объезда аким Шымкента Габит Сыздыкбеков принял участие в открытии сразу четырех новых производственных объектов, сообщает Zakon.kz.

Реализованные инвестиционные проекты направлены на развитие перерабатывающей промышленности, поддержку малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест и укрепление промышленного потенциала мегаполиса.

Первым объектом стал завод ТОО "Shymkent Qagazy", расположенный в специальной экономической зоне "Оңтүстік". Предприятие, созданное в рамках расширения действующего производства, специализируется на переработке макулатуры и выпуске картонной упаковки.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Объем инвестиций составил 2,5 млрд тенге. Производственная мощность завода достигает 10 тыс. тонн продукции в год, создано 50 постоянных рабочих мест. Реализация проекта позволит обеспечить южные регионы страны отечественной упаковочной продукцией и увеличить объёмы переработки вторичного сырья.

В индустриальной зоне "Жұлдыз" введена в эксплуатацию новая промышленная зона для малого и среднего бизнеса, реализованная ТОО "ORDA NS BUILDING". Общий объем инвестиций в проект составляет 13 млрд тенге, из которых 8,3 млрд тенге направлены на реализацию первого этапа.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

На территории площадью 9,6 га будут размещены готовые производственные помещения общей площадью до 50 тыс. кв. м. Новая площадка позволит предпринимателям значительно сократить сроки запуска производств и расширения действующего бизнеса.

Еще одним объектом, открытым в индустриальной зоне "Жұлдыз", стал завод ТОО "Шымкентский завод по утилизации аккумуляторов". Предприятие ориентировано на экологически безопасную переработку использованных аккумуляторов с последующим вовлечением вторичного сырья в производственный оборот.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Стоимость проекта составила 2 млрд тенге. После выхода на проектную мощность завод сможет перерабатывать до 50 тыс. аккумуляторов в год. Здесь будет создано 60 постоянных рабочих мест.

Кроме того, в Шымкенте начал работу завод "Himmel Aluminium" по производству алюминиевых профилей. Инвестиции в проект достигли 3,5 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Предприятие рассчитано на выпуск до 3,8 тыс. тонн продукции ежегодно и обеспечит 80 постоянных рабочих мест после выхода на полную производственную мощность. Реализация проекта будет способствовать развитию обрабатывающей промышленности, повышению уровня локализации производства и расширению импортозамещения.

Следует отметить, что привлечение инвестиций, развитие современной промышленной инфраструктуры и запуск новых производств остаются одними из ключевых направлений развития Шымкента.

Реализация подобных проектов способствует диверсификации экономики, увеличению занятости населения и укреплению инвестиционной привлекательности города.