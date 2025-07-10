Современный Арбат, пирсы и освещение: как изменился Алаколь

После критики главы государства в адрес состояния туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь по поручению акима области его заместитель Серик Туленбергенов провел экстренное совещание на берегу озера.

В совещании приняли участие районное руководство и представители ответственных государственных органов. На повестке дня были обсуждены вопросы создания комфортных условий для отдыхающих, обеспечения санитарной чистоты и безопасности на побережье.



Совместно с правоохранительными органами будет проведен рейд, в рамках которого усилятся меры контроля. Особое внимание будет уделено проверке деятельности владельцев моторных лодок. За нарушение санитарных норм со стороны торговых точек и баз отдыха будут наложены штрафы.

Фото: акимат области Абай

В этом году побережью озера Алаколь, находящемуся в пределах области Абай, уделяется особое внимание. С марта текущего года аким области Берик Уали трижды посещал туристическую зону и проводил выездные совещания. Стоит отметить, что с 2018 года на побережье озера не проводились ремонтные работы. В связи с этим из областного бюджета было выделено 658 млн тенге, в том числе:

108,9 млн тенге направлено на ремонт площади Арбат;

171,6 млн тенге – на создание нового общественного пространства;

107,5 млн тенге – на благоустройство побережья.

Уже установлено 25 кабин для переодевания, 50 контейнеров, 2 биотуалета. Из 7 пирсов смонтированы 3, также установлены спасательные вышки и организовано освещение пляжа.

Кроме того, на побережье начато строительство спасательной станции. Данная станция предназначена для предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории озера Алаколь, устранения их последствий, оказания первой помощи, спасения жизни людей и повышения общего уровня безопасности.

Также в селе Кабанбай ведется строительство пожарного депо, рассчитанного на размещение двух пожарных машин, которое обеспечит пожарную безопасность на территории озера Алаколь.

Фото: акимат области Абай

Санитарное состояние и вывоз бытовых отходов

Дополнительно установлены 100 мусорных контейнеров и 75 урн. В общей сложности на территории размещено 110 контейнеров. В зоне Арбата уборка проводится каждые 30 минут, на побережье – трижды в день. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство полигона по переработке отходов.

Туалеты и санитарные узлы

В этом году количество санитарных точек на побережье планируется увеличить с 8 до 18. На сегодняшний день установлено 10.

Решение дефицита электроэнергии

Разработаны проекты строительства новой подстанции "Алаколь" и высоковольтных линий электропередачи. Завершение строительства запланировано на октябрь 2026 года.

Обеспечение безопасности

Спасатели и инструкторы дежурят ежедневно. Действуют 5 спасательных вышек, работает специализированная группа из 6 человек. Министерство по чрезвычайным ситуациям и транспортная инспекция проводят регулярные рейды по контролю водного транспорта в прибрежной зоне. На сегодняшний день проверено 30 плавсредств, составлено 12 административных протоколов.

Работа с предпринимателями

С владельцами объектов платных услуг (катера, шезлонги, столовые, базы отдыха и др.) проведена разъяснительная работа по вопросам налоговых обязательств и использования контрольно-кассовых аппаратов.

Акимат области Абай в соответствии с поручением президента оперативно принимает необходимые меры и продолжит комплексную работу по улучшению ситуации на побережье озера Алаколь.