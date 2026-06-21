Дожди с грозами и град обрушатся на Казахстан в понедельник

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 22 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, согласно прогнозу синоптиков, на большей части страны пройдут дожди с грозами. В западных и северо-западных регионах – ливень, град и шквал.

Погоду без осадков обещают в центральных областях.

По республике также прогнозируют усиление ветра, на севере, северо-западе ночью и утром – туман.

Днем ожидается сильная жара в Алматинской, Жамбылской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Абай, Жетысу, Улытау, на юге Актюбинской, на западе, юге Карагандинской области +35...+38°C, в Кызылординской области +40...+42°C.

Днем на юге Павлодарской области, на западе, юге области Улытау ожидается очень сильная жара +40...+41°C.

В Атырауской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Абай, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке, юге, в центре Актюбинской, на юге Северо-Казахстанской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на юге, западе Павлодарской, Алматинской, на севере, юге, востоке Жамбылской областей, в центре, на юге, севере области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на юге, юго-западе Костанайской, на востоке Акмолинской, на севере, востоке Павлодарской, на западе, востоке Карагандинской областей, на востоке, юге области Улытау, на западе, северо-востоке, юге области Абай, на северо-западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на западе, в центре Туркестанской, на севере, юге Жамбылской, на севере Алматинской областей, на востоке, западе области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предупредили жителей пяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 21 июня.