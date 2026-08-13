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Общество

АФМ раскрыло схемы продажи запрещенного в Казахстане с 2024 года товара на миллиарды тенге

сотрудники АФМ, вейпинг, незаконный бизнес, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 10:31 Фото: Telegram/afm_rk
Несмотря на действующий в Казахстане запрет на оборот электронных систем потребления, отдельные лица продолжают организовывать их незаконный ввоз и сбыт, получая многомиллионные преступные доходы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 августа 2026 года, заявили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ) и раскрыли масштабы незаконного бизнеса:

"С начала года Агентством по финансовому мониторингу пресечено 25 фактов незаконной реализации. Расследуется 37 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 276 тыс. электронных систем потребления. В суд направлено 14 уголовных дел в отношении 18 лиц".

Особую тревогу, как подчеркнули в АФМ, вызывает то, что основными потребителями запрещенной продукции становятся молодые люди и несовершеннолетние.

"Это способствует распространению никотиновой зависимости и создает угрозу здоровью подрастающего поколения", – отметили в пресс-службе агентства.

Так, Департаментом АФМ по Астане расследуется деятельность преступной группы, организовавшей незаконный оборот вейпов. Для хранения продукции использовались арендованные склады и офисы. Продажа осуществлялась через интернет-магазины и мессенджеры Telegram, WhatsApp и Zangi.

В целях конспирации использовались банковские счета индивидуального предпринимателя, а покупателям рекомендовали сообщать, что они приобрели бытовую технику. Объем денежных средств, прошедших по счетам, превысил 3,2 млрд тенге.

В Карагандинской области осуждены к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы организаторы интернет-магазина вейпов в Telegram.

Они наладили противоправную схему с использованием четырех складов, операторов интернет-магазина и курьеров. В ходе обысков изъято около 30 тыс. электронных систем потребления стоимостью 340 млн тенге.

В области Улытау вынесен обвинительный приговор двум местным жителям, организовавшим незаконную продажу вейпов с использованием дропперской схемы.

Для получения и перевода денег они использовали банковский счет, оформленный на курьера. Суд назначил каждому по четыре года ограничения свободы с конфискацией преступного дохода.

В связи с этим в Агентстве РК по финансовому мониторингу гражданам напомнили, что:

"Незаконный ввоз, хранение, перевозка и сбыт электронных систем потребления, а также легализация доходов, полученных от такой деятельности, влекут уголовную ответственность".

7 июля 2026 года стало известно, что КНБ предотвратил незаконный ввоз в Казахстан запрещенного с 2024 года товара на полмиллиарда тенге. Речь – о крупной партии вейпов.

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В Казахстане нормы закона, запрещающие продажу вейпов, вступили в силу 20 июня 2024 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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