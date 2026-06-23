Кыргызстан предложил Казахстану обменяться землями на границе

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов 23 июня 2026 года рассказал об обмене земельными участками с Узбекистаном и о том, что аналогичная просьба была направлена Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Как отметил представитель Садыра Жапарова, на сегодня в рамках демаркации государственной границы с Республикой Узбекистан два населенных пункта вместе с их жителями (примерно 2500 человек), ранее относившиеся к территории Узбекистана, перешли в состав Кыргызской Республики.

"Речь идет о селах Чонгара и Таш-Тобо, которые ранее входили в состав Ферганской области Республики Узбекистан. В данных населенных пунктах проживают этнические кыргызы. Теперь в этих селах будут проводиться регистрационные мероприятия, после завершения которых их жителям будет предоставлено гражданство Кыргызской Республики. В обмен на указанные населенные пункты кыргызская сторона передала Республике Узбекистан равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне", – написал Алагозов в Facebook.

Кроме того, по его словам, с целью строительства автомобильной дороги от села Сай до села Таян был осуществлен обмен равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров. Благодаря этому жители Баткенской области в дальнейшем смогут добираться из Айдаркена в Баткен по маршруту через села Сай и Таян, преодолевая около 55 километров вместо нынешних 225 километров объездного пути.

"Также братской казахстанской стороне было внесено предложение об обмене равноценными земельными участками в отношении 800-метрового участка дороги в районе города Токмок. Реализация данного проекта позволит создать платную автомагистраль протяженностью около 150 километров – от улицы Алматинской до города Кемин. Подобные вопросы не должны становиться предметом политических спекуляций", – отметил Аскат Алагозов.

Весной 2026 года в Ташкенте прошли переговоры руководителей водно-энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Главным итогом встречи стало подписание документа, согласовывающего объемы и режим попусков поливной воды из Токтогульского водохранилища.