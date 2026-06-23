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Кыргызстан предложил Казахстану обменяться землями на границе

Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 17:08 Фото: unsplash
Пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов 23 июня 2026 года рассказал об обмене земельными участками с Узбекистаном и о том, что аналогичная просьба была направлена Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Как отметил представитель Садыра Жапарова, на сегодня в рамках демаркации государственной границы с Республикой Узбекистан два населенных пункта вместе с их жителями (примерно 2500 человек), ранее относившиеся к территории Узбекистана, перешли в состав Кыргызской Республики.

"Речь идет о селах Чонгара и Таш-Тобо, которые ранее входили в состав Ферганской области Республики Узбекистан. В данных населенных пунктах проживают этнические кыргызы. Теперь в этих селах будут проводиться регистрационные мероприятия, после завершения которых их жителям будет предоставлено гражданство Кыргызской Республики. В обмен на указанные населенные пункты кыргызская сторона передала Республике Узбекистан равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне", – написал Алагозов в Facebook.

Кроме того, по его словам, с целью строительства автомобильной дороги от села Сай до села Таян был осуществлен обмен равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров. Благодаря этому жители Баткенской области в дальнейшем смогут добираться из Айдаркена в Баткен по маршруту через села Сай и Таян, преодолевая около 55 километров вместо нынешних 225 километров объездного пути.

"Также братской казахстанской стороне было внесено предложение об обмене равноценными земельными участками в отношении 800-метрового участка дороги в районе города Токмок. Реализация данного проекта позволит создать платную автомагистраль протяженностью около 150 километров – от улицы Алматинской до города Кемин. Подобные вопросы не должны становиться предметом политических спекуляций", – отметил Аскат Алагозов.

Весной 2026 года в Ташкенте прошли переговоры руководителей водно-энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Главным итогом встречи стало подписание документа, согласовывающего объемы и режим попусков поливной воды из Токтогульского водохранилища.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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