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Мир

Первый президент Кыргызстана предложил дать Жапарову еще один срок и объяснил причину

первый президент Кыргызстана Аскар Акаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 13:51 Фото: wikimedia
19 июня 2026 года в Кыргызстане проходит Иссык-Кульский международный форум, где выступил первый президент Кыргызстана Аскар Акаев, сообщает Zakon.kz.

Во время выступления он предложил дать нынешнему президенту Садыру Жапарову дополнительный мандат для достижения экономического чуда, на что потребуется минимум 8-10 лет.

"Я верю, что в ближайшее 10-летие трудолюбивый народ Кыргызстана способен сотворить новое, уже экономическое чудо. Народ наш избрал Садыра Жапарова президентом в трудное время, когда экономика была в глубочайшей стагнации, а социально-политическое напряжение было на пределе. Но сегодня экономика Кыргызстана находится уверенно на подъеме, положительные тенденции видны и в социальной среде. Хотя в значительной мере они будут ощущаться с запаздыванием в 3-5 лет", – сказал первый президент Кыргызстана.

Далее он перечислил другие достижения в развитии страны. После чего заявил:

"Считаю, что народ Кыргызстана поступит, как всегда, очень мудро, если вручит дополнительный мандат действующему президенту Садыру Жапарову на практическую реализацию плана осуществления кыргызского экономического чуда. А вы знаете, экономическое чудо требует как минимум 8-10 лет".

Юбилейный Иссык-Кульский форум проходит в Кыргызстане с 18 по 21 июня. В этом году он посвящен теме "Мир на цивилизационном переломе: вместе в будущее". Площадка объединила представителей международных организаций, научного сообщества, культуры, литературы и государственных структур, пишет 24.kg.

Аскар Акаев – первый президент Кыргызской Республики. Он находился на этом посту в период с 1990 по 2005 год. 24 марта 2005 года во время мартовской революции он покинул Кыргызстан, 3 апреля подал в отставку.

3 июня 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт поздравил Садыра Жапарова с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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