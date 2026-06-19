Первый президент Кыргызстана предложил дать Жапарову еще один срок и объяснил причину
Во время выступления он предложил дать нынешнему президенту Садыру Жапарову дополнительный мандат для достижения экономического чуда, на что потребуется минимум 8-10 лет.
"Я верю, что в ближайшее 10-летие трудолюбивый народ Кыргызстана способен сотворить новое, уже экономическое чудо. Народ наш избрал Садыра Жапарова президентом в трудное время, когда экономика была в глубочайшей стагнации, а социально-политическое напряжение было на пределе. Но сегодня экономика Кыргызстана находится уверенно на подъеме, положительные тенденции видны и в социальной среде. Хотя в значительной мере они будут ощущаться с запаздыванием в 3-5 лет", – сказал первый президент Кыргызстана.
Далее он перечислил другие достижения в развитии страны. После чего заявил:
"Считаю, что народ Кыргызстана поступит, как всегда, очень мудро, если вручит дополнительный мандат действующему президенту Садыру Жапарову на практическую реализацию плана осуществления кыргызского экономического чуда. А вы знаете, экономическое чудо требует как минимум 8-10 лет".
Юбилейный Иссык-Кульский форум проходит в Кыргызстане с 18 по 21 июня. В этом году он посвящен теме "Мир на цивилизационном переломе: вместе в будущее". Площадка объединила представителей международных организаций, научного сообщества, культуры, литературы и государственных структур, пишет 24.kg.
Аскар Акаев – первый президент Кыргызской Республики. Он находился на этом посту в период с 1990 по 2005 год. 24 марта 2005 года во время мартовской революции он покинул Кыргызстан, 3 апреля подал в отставку.
3 июня 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт поздравил Садыра Жапарова с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.