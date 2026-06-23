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События

В Алматинской области пройдет фестиваль "Қымызмұрындық-2026"

Конные игры, трюки на лошадях, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 17:19 Фото: Zakon.kz
27 июня 2026 года в Кегенском районе Алматинской области, на живописном жайляу Каркара, состоится культурно-массовое и спортивное мероприятие, посвященное 368-летию Абыз-Баба Альмерека Жаншыкулы и традиционному фестивалю "Қымызмұрындық-2026".

По предварительным данным, праздник соберет около 35 тыс. гостей.

В этом году фестиваль обещает стать одним из самых масштабных этнокультурных событий региона.

На жайляу установят более 80 юрт, развернут этноаул, выставки ремесленников, художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Гости смогут посетить показ национальной одежды, принять участие в мастер-классах, увидеть выставку сельскохозяйственной техники и продукции местных производителей.

"Қымызмұрындық" – древняя традиция, связанная с первым кумысом после выхода на летние пастбища. Отмечая этот праздник, мы проявляем уважение к земле, памяти предков, чтим идеи гостеприимства, демонстрируя связь поколений. В этом году фестиваль также созвучен республиканской программе "Таза Қазақстан". Организаторы делают акцент как на развитии этнотуризма, так и на бережном отношении к уникальной природе Каркары.

Мероприятие начнется с регистрации и встречи гостей в 09:30. Затем участники ознакомятся с выставочными площадками, после чего в 11:30 состоится торжественное открытие. Гостей ждут театрализованное представление, чтение Корана и концертная программа. В рамках праздника пройдет поминальная трапеза в память об Абыз-Баба Альмереке Жаншыкулы.

приглашение, расписание, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 17:19

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Особое место в программе займут национальные виды спорта и зрелищные выступления. Гостей ждут қазақ күресі, состязания силачей "Толағай", стрижка овец, армрестлинг, перетягивание каната, шахматы, тоғызқұмалақ, а также конные игры. Одним из самых ярких моментов станет прогон 1000 голов лошадей. После этого в 15:00 пройдут скачки Аламан бәйге – на 32 км, Топ бәйге – на 20 км и Құнан бәйге – на 9 км.

Зрители также увидят выступления с ловчими птицами, стрельбу из лука на скаку, показательные номера наездников, представления с участием лошадей и верблюдов, а также выступления этнокультурного центра "Топжарған".

Праздник будет интересен и подрастающему поколению, тем, кому предстоит дальше хранить и развивать национальные традиции. Для детей и молодежи подготовят отдельные зоны с юртами и кукольным театром, площадки для рисования, ремесел, народных игр.

К участию в фестивале приглашены государственные и общественные деятели, аксакалы, ветераны, представители советов матерей, этнокультурных объединений, СМИ, а также гости из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Китая, Туркменистана, Узбекистана, Каракалпакстана и других стран.

Фестиваль "Қымызмұрындық-2026" станет площадкой, где встретятся история, культура, спорт, туризм и живая традиция. Праздник на жайляу Каркара призван показать богатство национального наследия, укрепить общественное согласие и открыть гостям красоту Алматинской области.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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