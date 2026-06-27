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События

В Алматинской области стартовал праздник "Кымызмурындык – 2026"

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 13:42 Фото: акимат Алматинской области
На жайляу Каркара в Кегенском районе начался долгожданный культурно-спортивный праздник "Кымызмурындык – 2026". В этом году мероприятие проводится уже в пятый раз и приурочено к 368-летию Альмерека Жаншыкулы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

На праздник прибыли гости со всех регионов Казахстана, а также из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Китая, Туркменистана, Узбекистана и Республики Каракалпакстан. Ожидается, что мероприятие посетят около 35 тысяч человек.

С раннего утра посетители знакомятся с тематическими площадками. В этноауле, состоящем более чем из 100 юрт, представлены экспозиции, рассказывающие о богатой культуре казахского народа. Также организованы выставки изделий народных мастеров и художников, демонстрация сельскохозяйственной техники и продукции местных производителей. Для желающих проводятся мастер-классы по народным ремеслам. Особый интерес у гостей вызывает выставка исторических артефактов, отражающих национальные традиции и обычаи.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 13:42

Фото: акимат Алматинской области

Одной из ярких частей праздника являются соревнования по национальным видам спорта, среди которых "бәйге", "қазақ күресі", "теңге ілу", "асық ату" и другие.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 13:42

Фото: акимат Алматинской области

Праздничную атмосферу создают шоу-программа этно-центра "Топжарған", театрализованные постановки центра искусств "Толағай", а также концерты артистов Алматинской области и известных звезд казахстанской эстрады.

кокпар, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 13:42

Фото: акимат Алматинской области

Для детей организованы аттракционы, кукольный театр, творческие мастер-классы, конкурсы по рисованию, шахматам и национальной игре "тоғызқұмалақ".

украшения, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 13:42

Фото: акимат Алматинской области

Кроме того, гости праздника могут попробовать традиционный казахский напиток — кумыс, а также блюда национальной кухни, наслаждаясь атмосферой народного торжества.

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Айсулу Омарова
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