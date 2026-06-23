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События

Серик Егизбаев передал руководство партией "Ауыл" Кайрату Айтуганову

Кайрат Айтуганов стал новым главой партии, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:11 Фото: пресс-служба партии "Ауыл"
Кайрат Айтуганов избран новым председателем партии "Ауыл". Решение было принято единогласно на внеочередном съезде партии, состоявшемся 23 июня, сообщает Zakon.kz.

Ранее занимавший пост председателя Серик Егизбаев объявил о сложении своих полномочий, подчеркнув необходимость обновления партийной работы в условиях политических преобразований и подготовки к предстоящим выборам.

Представляя кандидатуру Айтуганова, Егизбаев отметил его большой опыт в аграрной сфере, государственном управлении и общественно-политической деятельности. В разные годы Айтуганов занимал руководящие должности в Министерстве сельского хозяйства, национальных компаниях и научно-образовательных организациях.

назначение в партии Ауыл, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:11

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

На съезде также были рассмотрены текущие задачи партии и приняты изменения в устав "Ауыл" в соответствии с новой Конституцией Казахстана.

Отметим, что до этого Дмитрий Мун был освобожден от должности вице-министра ИИ, назначен новый вице-министр.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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