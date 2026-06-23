Серик Егизбаев передал руководство партией "Ауыл" Кайрату Айтуганову

Кайрат Айтуганов избран новым председателем партии "Ауыл". Решение было принято единогласно на внеочередном съезде партии, состоявшемся 23 июня, сообщает Zakon.kz.

Ранее занимавший пост председателя Серик Егизбаев объявил о сложении своих полномочий, подчеркнув необходимость обновления партийной работы в условиях политических преобразований и подготовки к предстоящим выборам.

Представляя кандидатуру Айтуганова, Егизбаев отметил его большой опыт в аграрной сфере, государственном управлении и общественно-политической деятельности. В разные годы Айтуганов занимал руководящие должности в Министерстве сельского хозяйства, национальных компаниях и научно-образовательных организациях.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

На съезде также были рассмотрены текущие задачи партии и приняты изменения в устав "Ауыл" в соответствии с новой Конституцией Казахстана.

Отметим, что до этого Дмитрий Мун был освобожден от должности вице-министра ИИ, назначен новый вице-министр.