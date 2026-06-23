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События

В Шымкенте торжественно отметили День казахстанской полиции

День казахстанской полиции, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 20:51 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В концертном зале "Қызғалдақ" города Шымкента состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню казахстанской полиции, сообщает Zakon.kz.

В праздничном собрании приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, руководство и личный состав департамента полиции, ветераны органов внутренних дел, представители общественности и жители города.

Открывая мероприятие, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником, отметив их важную роль в обеспечении безопасности и правопорядка.

День казахстанской полиции, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 20:51

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

С поздравительной речью также выступил начальник департамента полиции Мухтар Кожаев.

"На сотрудников полиции возложена ответственная миссия по защите прав граждан и поддержанию общественного порядка. Благодаря вашему самоотверженному труду жители города чувствуют себя в безопасности. Выражаю искреннюю благодарность за верность долгу и преданность службе", – отметил глава департамента.
День казахстанской полиции, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 20:51

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В рамках мероприятия состоялась акция "Как бы вы выразили благодарность полиции?" Все желающие могли оставить на специально подготовленной доске слова признательности, пожелания и истории, связанные с работой стражей порядка. Горожане активно поддержали инициативу, выразив благодарность полицейским за их ежедневный труд.

День казахстанской полиции, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 20:51

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

За образцовое исполнение служебных обязанностей были награждены 785 сотрудников полиции. Благодарственными письмами и памятными наградами также отмечены общественные помощники полиции и неравнодушные граждане, оказывающие содействие в обеспечении правопорядка.

День казахстанской полиции, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 20:51

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Завершилось торжественное мероприятие праздничной концертной программой с участием артистов, подаривших гостям атмосферу настоящего праздника.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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