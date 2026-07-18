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События

В Жезказгане наградили лучших металлургов страны

Есет Байкен, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 17:29 Фото: "Казахмыс"
В Жезказгане состоялось торжественное собрание, посвященное Дню металлурга, сообщает Zakon.kz.

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и вклад в развитие отечественной металлургии государственными, ведомственными и корпоративными наградами отмечены более 70 работников Группы "Казахмыс".

люди, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 17:29

Фото: "Казахмыс"

Поздравляя металлургов с профессиональным праздником, аким области Улытау Есет Байкен отметил, что для региона металлургическая отрасль имеет особое значение и является главной движущей силой и драйвером его экономики.

"Улытау – золотая колыбель казахской государственности и нации, священная земля. Для всего региона сегодняшний день имеет особое значение. Именно здесь, в Жезказгане, в металлургической отрасли трудятся более 5 тысяч работников. Это означает, что свыше 5 тысяч семей связывают свою жизнь с металлургией, живут и развиваются вместе с ней. От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем металлурга!" – поздравил глава области.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 17:29

Фото: "Казахмыс"

Председатель Наблюдательного совета ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурмухамбет Абдибеков отметил, что компания последовательно инвестирует не только в производство, но и в развитие регионов присутствия.

"Сегодня мы строим современные общественные пространства, образовательные, культурные и социальные объекты, создавая комфортные условия для жизни нынешнего и будущих поколений", – подчеркнул Нурмухамбет Абдибеков.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 17:29

Фото: "Казахмыс"

Председатель правления ТОО "Корпорация "Казахмыс" Руслан Өскенәлі отметил, что главным богатством компании остаются люди, благодаря которым предприятие сохраняет лидирующие позиции в отрасли, а также передал поздравление от учредителя компаний "Казахмыс" Нурлана Артыкбаева.

"С первого дня мой принцип и принцип моей команды – меньше слов, больше дела и больше результата. Уже этой осенью вы увидите первые реализованные социальные проекты. Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы работать в "Казахмысе" становилось комфортнее, безопаснее и престижнее", – отметил Руслан Өскенәлі.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 17:29

Фото: "Казахмыс"

Вместе с тем в своей поздравительной речи генеральный директор ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)" Жанибек Байгабелов поблагодарил металлургов за достойный труд, благодаря которому компания продолжает удерживать лидирующие позиции в цветной металлургии, поддерживая международный стандарт чистоты катодной меди 99,99%.

День металлурга традиционно остается одним из главных профессиональных праздников для Жезказгана и области Улытау . Сегодня Группа "Казахмыс" продолжает системную работу по модернизации металлургических предприятий, повышению уровня промышленной безопасности, внедрению современных технологий и реализации социальных проектов, направленных на развитие регионов присутствия.

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Айсулу Омарова
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