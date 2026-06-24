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События

Главаря наркосети Kaef Mafia выдали Казахстану из Польши

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 10:03 Фото: pexels
Из Польши в Казахстан экстрадировали гражданина Украины, которого подозревают в создании и руководстве транснациональной преступной группой, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, он организовал крупный канал сбыта наркотиков и психотропных веществ, а также занимался легализацией доходов, полученных преступным путем.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры сегодня, 24 июня 2026 года, поделились подробностями.

Так, в ходе расследования уголовного дела специальными прокурорами, установлено, что указанное лицо, являясь руководителем транснациональной преступной группы, организовало через интернет-магазин Kaef Mafia в мессенджереTelegram систематический бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

В результате преступной деятельности, через банковские счета проведено свыше 2,8 млрд тенге, которые были выведены за пределы Казахстана, но принятыми в последующем мерами конфискованы в доход государства.

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий у членов данной преступной группы также изъяты 1,2 кг. наркотических средств и психотропных веществ.

Уже после совершения преступления часть участников группы была осуждена, а подозреваемый, являясь ее организатором, от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск.

"В декабре 2025 года он был задержан на территории Польши, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан", – уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, с конфискацией имущества.


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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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