Главаря наркосети Kaef Mafia выдали Казахстану из Польши
По версии следствия, он организовал крупный канал сбыта наркотиков и психотропных веществ, а также занимался легализацией доходов, полученных преступным путем.
В пресс-службе Генеральной прокуратуры сегодня, 24 июня 2026 года, поделились подробностями.
Так, в ходе расследования уголовного дела специальными прокурорами, установлено, что указанное лицо, являясь руководителем транснациональной преступной группы, организовало через интернет-магазин Kaef Mafia в мессенджереTelegram систематический бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ.
В результате преступной деятельности, через банковские счета проведено свыше 2,8 млрд тенге, которые были выведены за пределы Казахстана, но принятыми в последующем мерами конфискованы в доход государства.
Кроме того, в ходе оперативных мероприятий у членов данной преступной группы также изъяты 1,2 кг. наркотических средств и психотропных веществ.
Уже после совершения преступления часть участников группы была осуждена, а подозреваемый, являясь ее организатором, от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск.
"В декабре 2025 года он был задержан на территории Польши, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан", – уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, с конфискацией имущества.